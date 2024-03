Gremios docentes rechazaron el ofrecimiento de la Provincia "por insuficiente"

Finalmente este martes en sede del Ministerio de Trabajo se concretó el esperado encuentro entre la Provincia y los gremiios docentes, para como se indicó iniciar el diálogo paritario del año. En la reunión de dos horas la oferta oficial que se dio fue un incremento bimestral de 12.5%,que incluiría a Marzo y Abril. La oferta del Gobierno de esta manera sumaría 325 mil pesos al punto índice por docente, lo que fue objetado por los gremios, quienes solicitaron que sea por cargo.

La propuesta general fue rechazada "por insuficiente" por la Intersindical Docente y por el Frente de Gremios Docentes, quienes consideraron que la oferta no fue suficiente, en el marco de los incrementos inflacionarios, además de no contemplar items que vienen siendo reclamados por las bases, como la movilidad, por nombrar uno de los items que vienen siendo reclamados por las bases.

Ante esto, se acordó un impasse y la discusión paritaria continuará este miércoles desde las 9 de la mañana, donde se intentará lograr un acuerdo satisfactorio para la docencia catamarqueña.

Los pedidos

Al justificar la negativa, Alejandra Reales, secretaria general de ATECA, hizo mención a un pedido que los afiliados vienen sosteniendo desde hace más de un año y que hasta el momento, desde el Ejecutivo no obtuvo respuesta y fue esto lo que torció el apoyo de este gremio. "Nuestra negativa fue por el no pago a los docentes itinerantes que trabajan en los jardines de infantes y que desde hace un año nos piden las bases una resolución y el Gobierno, que sigamos esperando", refirió la gremialista. Ahora y en cuanto al mínimo paritario, la entidad pidió $350.000 por cargo.

En el caso de SIDCA, Sergio Guillamondegui, el gremio se presentó a la reunión sin ninguna propuesta, ya que la consulta con las bases recién la concretaban este martes vía redes sociales. No obstante, en el encuentro paritario manifestó que la expectativa era seguir el criterio que marcara la paritaria nacional. No bstante esto, sí hizo hincapié en el pedido del pago de la movillidad, destacando que este factor genera un gasto que la docencia no está pudiendo cubrir.

SUTECA y un básico de $700.000 mil

El pedido de la Intersindical a la Provincia fue de un piso mayor al de $350,000 por cargo docente. Del otro lado, en el caso de SUTECA que integra el Frente de Gremios Docentes, los valores solicitados son bastantes distintos y de ahí la diferencia que dio origen a la división. En este sentido, el gremio que dirige Juan Godoy es contundente ya que pide un básico del valor de la canasta familiar, es decir $700.000. "Esto para el cargo de maestro de grado que recién se Inicia y de 1 millón de pesos para los docentes con cinco años de antigüedad y retroactivo al 1° de Enero, con cláusula gatillo mensual".

Al justificar este pedido, el sindicato sostiene que la inflación acumulada es del 72.5% en el primer trimestre y ya después de eso "no hay que discutir".