Jalil y Trotta encabezaron el acto de regreso a clases en las escuelas rurales de Catamarca

En la Escuela N° 288 "Juan Domingo Perón", de la localidad de Hualfín, el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en teleconferencia, encabezaron el acto de regreso de clases en escuelas rurales del nivel primario, secundario y escuelas de Jóvenes y Adultos. Tengamos presente, que este retorno a las aulas en nuestra provincia, al igual que en San Juan y Formosa, va a ser progresivo y escalonado. En el caso de Catamarca, esta vuelta incluye a 567 escuelas y 14.938 alumnos.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Educación, Francisco Gordillo; el ministro de Gobierno, Jorge Moreno; el ministro de Desarrollo Social, Marcelo Rivera; la ministra de Ciencia e Innovación, Eugenia Rosales; el ministro de Inversión, Aldo Sarquís; los diputados nacionales, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez; los intendentes de los municipios del departamento Belén; el senador Jorge Sola Jaís y demás autoridades municipales.

"Hoy, Argentina mira a Catamarca", dijo el ministro de Educación de la Nación por este primer paso que dio la provincia para el regreso de los niños a la escuela. "Fueron momentos difíciles para la educación y para el país, pero maestros, docentes y profesores asumieron el compromiso y el desafío de seguir educando a la distancia". Trotta agradeció al gobernador y a su equipo de gobierno por el compromiso en ir marcando los distintos pasos que nos "permitieron llegar a este día" para el regreso seguro a la escuela.

Trotta, por teleconferencia.



"Tenemos enormes desafíos por delante, por eso, apenas cuando la salud nos permita, para nosotros es importante el regreso presencial a las aulas", afirmó el ministro Trotta, titular de la cartera de educación de la Nación. "Hoy, estamos reinaugurando el ciclo lectivo de manera presencial, pero también somos conscientes que nunca renunciamos a nuestra vocación de educar a la distancia, por eso, nuestro reconocimiento a toda la comunidad educativa de Catamarca, que desde el primer día asumió el compromiso de seguir educando a la distancia", concluyó el titular de la cartera educativa nacional.

Por su parte, el gobernador Raúl Jalil resaltó que el acto de regreso a clases se realice en la escuela que lleva el nombre de Juan Domingo Perón, y que fue construida durante su gobierno. "Esta pandemia no es fácil, no sabemos cómo sigue, no tenemos una vacuna. Pero creo que estamos bien encaminados y, si estamos todos juntos y retomamos el diálogo, vamos a salir adelante", anheló el mandatario. Luego, manifestó sentirse preocupado por la situación sanitaria de las provincias vecinas, por lo que pidió seguir manteniendo las medidas sanitarias y, en ese orden, adelantó que el próximo 24 de agosto regresan a clases las escuelas de Período Especial. "Son escuelas de nuestra puna y regresan con todos los cuidados. Lo hacemos como una burbuja comunitaria, con los alumnos y profesores de esa comunidad", acotó.