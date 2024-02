La fruta que debes comer para evitar el envejecimiento temprano y cuidar la piel y el cabello

Las almendras, nueces, dátiles e higos son algunos de los frutos secos que tienen varios beneficios para la salud. Sin embargo, hay otros alimentos que son buenos para incorporar a un menú saludable. Uno de ellos es el níspero.

Esta fruta forma parte de la familia de las rosáceas y tiene forma ovalada, color amarillo o anaranjado, con la parte apical en la forma de ombligo.

El níspero ya se cultivaba hace unos 3.000 años en la región del Mar Caspio hacia el año 700 a.C, llegó a Grecia extendiéndose a Roma alrededor del año 200 a.C, y fue un destacado cultivo en la Edad Media durante el Imperio Romano.

Actualmente, la fruta se usa en toda Europa para la preparación de distintas comidas. Sus propiedades lo convierten en un fruto ideal para agregar a las dietas de adelgazamiento por su bajo contenido calórico y su bajo aporte de proteínas e hidratos de carbono.

¿Qué propiedades tiene el níspero?

De acuerdo al sitio especializado Huertatropical, algunas de las propiedades que tiene el níspero son múltiples minerales como el potasio y el calcio, y en menor medida fósforo, hierro o magnesio. También es una fuente importante de vitamina B1, vitamina B2, C y ácido fólico.

Incluso, el níspero es una de las frutas con un elevado contenido en fibra debido a que contiene pectinas (fibra soluble) ayuda a bajar los niveles de colesterol en sangre.

Conservación

El níspero es una fruta delicada que no tolera las temperaturas bajas, por lo que aconseja mantenerla en la nevera. Sin embargo, puede resultar ácido e indigesto si no se come en su estado de maduración.

Por otro lado, el color naranja de su piel señala que ya están maduros y listos para comer.

¿Cuáles son sus beneficios?

Esta fruta cuenta con varios beneficios para la salud: