La Intersindical confirma el paro mañana y el jueves, a pesar de la amenaza de descuento

Luego del encuentro de la jornada del lunes, donde no se arribó a ningún acuerdo entre la Intersindical y el Ministerio de Educación y el Trabajo en los puntos más comprometidos, el plan de lucha anunciado la semana pasada continúa firme y se concretará entre hoy miércoles y mañana jueves. Será sin asistencia a los lugares de trabajo y con apagón virtual. La medida de fuerza es en reclamo de las vacunas para el interior provincial, en defensa de la carrera docente, por la estabilidad laboral de los docentes de los IES y en contra del polémico decreto n° 819.

Hasta el cierre de esta edición los gremios no habían sido notificados de un nuevo llamado a conciliación obligatoria. A pesar de los trascendidos, tanto desde ATECA como SUTECA confirmaron a Diario La Unión que esta instancia no había sido cursada, sobre todo porque hoy se feriado provincial y de haberse hecho, tendría que haber sido ayer lunes. Además según Juan Godoy no se puede llamar a una segunda conciliación “por el mismo conflicto porque con el Decretazo la patronal es la que incumple con los acuerdos paritarios que la propia DIL a homologado”.

En tanto, Jorge Molas, secretario adjunto de ATECa precisó en cuanto a los plazos para solicitarla que “efectivamente no la pidieron anoche porque estuvimos reunidos hasta pasadas las 20hs y no tuvieron tiempo”.

Descuento

Ayer el primer mandatario provincial, Lic. Raúl Jalil adelantó que está dispuesto a descontar los días a los docentes que vayan a paro. Y ante esto, y tras la consulta de Diario La Unión a la Intersindical se señaló que “en la reunión de ayer ninguno de los argumentos que expresaron los ministros de Educación y de Trabajo justifican la implementaron el decreto 819. Por eso recurren a la amenaza con descuentos para imponer por la fuerza lo que no pueden imponer por consenso”.

En esta misma sintonía opinó la secretaria adjunta de UDA, Adriana Vega Cativa quien sentenció que el encuentro de del lunes “fue para la foto”. La dirigente luego agregó, en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo que “en la reunión se ponen en el tapete discusiones que ya tienen tomadas las decisiones de antemano. Todo es una cuestión inconsulta, arbitraria y si se quiere autoritaria, porque él (por el Gobernador) ya lo dispone. Hoy por hoy el docente está trabajando el triple”.

Vacaciones de invierno

El fin de semana y tras las cifras récord de contagio, una de las medidas que el Ejecutivo deslizó para el ámbito docente, fue la suspensión de las vacaciones de invierno. La novedad rápidamente causó molestia en los docentes, que se manifestaron muy molestos por esto en las redes sociales. En la reunión, y según lo informado desde Ateca como desde UDA, desde la provincia se dio marcha atrás y el receso invernal para el sector educativo se mantendrá. Así se los confirmó el mismo ministro de Trabajo y Recursos Humanos, Ariel Luna quien además les llegó a manifestar que “eso no va a ser así y que fue algo que surgió y se dijo sin pensarlo”.