La lluvia confirmó las falencias en dos escuelas secundarias: se cayeron techos y se inundaron aulas

Luego de una multitudinaria protesta de los estudiantes de la provincia, protagonizada por los alumnos de las escuelas secundarias de la Capital en Plaza 25 de Mayo, fue la lluvia de las últimas horas la que vino a re confirmar una de las principales demandas de los jóvenes cuando planteaban que muchos edificios escolares son un peligro.

Así lo pudieron ratificar lamentablemente primero los alumnos de la Escuela Secundaria N° 6 "Juan Chelemín" y casi al mismo tiempo, los chicos de la Escuela Secundaria n° 77 “Revolución de Mayo”, en el sur de la ciudad. En ambos casos, los jóvenes fueron despachados porque los edificios no estaban en condiciones y no garantizaban la permanencia ni de ellos como tampoco del personal docente.

En el primer caso las precipitaciones de la madrugada golpearon otra vez el edificio ubicado en Las Mil Viviendas. Según se informó a primera hora y junto con esto, se acompañó un video, los alumnos tras ingresar a clases advirtieron que el agua se había vuelto a filtrar por el techo. Así lo indicaron a La Unión los propios alumnos, quienes relataron lo sucedido, marcando que fue tras llegar a las aulas y ver el agua discurriendo por el cable de las lámparas, que el techo se vino abajo.

“Ya estábamos en la escuela cuando se cayeron los techos de dos aulas e inmediatamente salimos al patio, pero tanto este como los pasillos, estaban inundados”, contaron. Ante esto se tomó la decisión de despachar al alumnado, advirtiendo desde la dirección de establecimiento, que no podían indicarles cuándo iban a poder volver.

Las filtraciones no son una novedad ni en este ni otros establecimientos. El peligro no es solo el ingreso del agua sino lo que esto conlleva. En el caso de la escuela de Las Mil Viviendas, esto deriva no solo en el desprendimiento de los cielos rasos sino también en la "electrocución" de las paredes, lo que evidentemente es mucho más grave. Cielo raso caído en “La Juan Chelemín”

Los estudiantes de este establecimiento, que ha sido uno de los que más ha visibilizado y protagonizado el reclamo por mejoras en los edificios escolares, ya habían indicado a La Unión su preocupación por esto. "La verdad que se nos está cayendo el techo y cuando llueve, se nos inundan todos los cursos", había denunciado Lautaro Arias, presidente del Centro de Estudiantes. La realidad, confirmó lo dicho por el adolescente.

El otro caso

El otro edificio impactado por la lluvia fue el de la Escuela Secundaria n° 77 “Revolución de Mayo”. El establecimiento ubicado en otro sector popular de la ciudad, el cual alberga una gran matrícula, vivió con particular dolor el daño que la lluvia provocó. Los estudiantes fueron reubicados en las aulas que no estaban inundadas y el resto del alumnado tuvo que ser despachado. Aula inundada en la Escuela n° 77

La situación fue calificada de “lamentable” por los directivos y docentes, quienes no solo acompañan el reclamo de sus alumnos, sino que se suman al pedido de una urgente intervención a fondo del edificio, el cual desde su inauguración no volvió a tener asistencia ni mantenimiento.