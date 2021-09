La Provincia empezará a vacunar a adolescentes de 17 años

El Ministerio de Salud de la provincia redireccionó acciones del Plan Operativo de Vacunación Covid-19, ante las nuevas estrategias planteadas en COFESA, y la llegada de las vacunas Pfizer y CanSino.

Las vacunas Pfizer serán destinadas a la población adolescente, con o sin situaciones de salud que resulten de riesgo asociadas a Covid-19. Actualmente se está vacunando a adolescentes de 12 a 17 años que se inscribieron en la página y que fueron convocados con turno.

Al respecto, la directora provincial de Epidemiología, Gloria Barrionuevo, expresó que “hay muchos adolescentes que no han podido acceder a la inscripción online, entonces estamos trabajando con la Dirección de Primer Nivel de Atención, a través de los agentes sanitarios, haciendo seguimiento y vacunando en terreno en distintos sectores de la Capital y el interior con la vacuna Moderna, que está habilitada para chicos de 12 a 17 años”.

La vacunación para todos los adolescentes se realizará, al igual que con los adultos, por edad de forma decreciente, comenzando por los que tengan 17 años cumplidos, residentes de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, que son los lugares con mayor densidad poblacional.

“Solicitamos al Ministerio de Educación el listado de las matrículas de los últimos años del secundario, de los alumnos que todavía no hayan cumplido 18 años. Son 1200 chicos aproximadamente, y los vamos a llamar la semana que viene al Nodo Predio Ferial. Una vez que terminemos con las matrículas se va a avanzar con los adolescentes de 17 años que no estén escolarizados. Eso se va a hacer a través de las convocatorias, como venimos haciendo con las distintas edades”, indicó Barrionuevo.

En cuanto a la vacunación de adultos, la Directora de Epidemiología resaltó que “la meta es completar los esquemas de vacunación con segundas dosis en todos los grupos etarios. A medida que van llegando las vacunas vamos avanzando en forma decreciente con la edad. Hicimos varios llamados de primeras dosis, y hemos llegado a más del 90% de la población mayor de 18 años con primera dosis. El 10% que no se llegó a vacunar no es porque no los citaron, mucha gente todavía es resistente a la aplicación de la vacuna”.

La Comisión de Inmunización autorizó la colocación de la vacuna contra Covid simultáneamente con la vacuna Antigripal y demás vacunas del Calendario Nacional. “Ya no hay que esperar 14 días entre vacunas. Por ejemplo, si un adulto no tiene colocada la vacuna contra la Covid, tampoco la antigripal y hace más de 10 años se colocó la del tétano, se aprovecha la oportunidad para colocar todas las vacunas”.

En cuanto al manejo de las vacunas, la doctora Gloria Barrionuevo explicó que se están realizando capacitaciones en toda la provincia sobre la vacuna Pfizer, ya que “es una vacuna que debe estar debajo de los 70°. Una vez que se saca del ultra freezer, se la puede poner en el freezer de la Sputnik V, que es de -24°, hasta 14 días. Si no se usa, debe volver al ultra freezer. Hay que ser cuidadosos por eso es tan importante el trabajo que se va a hacer en toda la Provincia”.