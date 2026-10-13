La Virgen del Valle inició las emotivas visitas para preparar las fiestas de diciembre

La imagen peregrina de la Virgen del Valle inició este martes 13 de octubre sus visitas a instituciones civiles y organismos públicos del medio, como parte de los preparativos para las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, que se desarrollarán desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre.

La primera jornada incluyó encuentros en Radio y TV Valle Viejo, dependencias de la Administración General de Catastro de la provincia y las instalaciones de la AFIP. El recorrido continuará durante la tarde en la Sociedad de Fomento de Villa Cubas, donde la Sagrada Imagen estará presente de 16:00 a 20:00.

Estas visitas tienen como propósito acompañar a las comunidades laborales e institucionales en la preparación de las celebraciones marianas. La propuesta busca generar espacios de oración y encuentro con la Madre del Valle, al tiempo que invita a preparar el corazón para recibir las festividades de diciembre y a los peregrinos que se movilizan para participar de ellas.

El recorrido de la imagen peregrina se extenderá desde el 13 de octubre hasta el 20 de noviembre, con visitas programadas a diferentes instituciones y organismos. En cada lugar, la presencia de la Virgen ofrece la posibilidad de compartir momentos de oración, recibir la bendición y expresar la devoción a la Madre Morena.

Primera parada: Radio y TV Valle Viejo, en San Isidro

El recorrido de este martes comenzó a primeras horas de la mañana en las instalaciones de Radio y TV Valle Viejo, ubicadas en la ciudad de San Isidro, en el vecino departamento Valle Viejo. Allí, la llegada de la imagen peregrina fue recibida con mucha alegría por quienes se encontraban realizando sus tareas durante ese segmento horario.

La Sagrada Imagen ingresó al estudio mayor de la radio en brazos del rector del Santuario Catedral, padre Facundo Brizuela. La bienvenida estuvo a cargo del conductor Jorge Álvarez, acompañado por los locutores Matías Yapura y Silvia Agüero, quienes compartieron el momento con el sacerdote y la comunidad que integra el medio de comunicación.

Durante su participación, Brizuela fue invitado a compartir unas palabras con la audiencia. En ese espacio explicó el sentido de las visitas y su relación con la preparación de las fiestas religiosas que tendrán lugar a fines de noviembre y comienzos de diciembre.

En Radio Valle Viejo

"El propósito de las visitas de la Virgen es ponernos en clima de fiesta para celebrar a la Inmaculada Concepción, y preparar un corazón que también se compromete a recibir a los peregrinos, que se moviliza", expresó el sacerdote.

De esta manera, destacó que el recorrido no se limita a la presencia de la imagen en distintas instituciones, sino que también busca preparar espiritualmente a las personas para las celebraciones y promover una disposición de acogida hacia quienes llegan como peregrinos.

El rector del Santuario Catedral también recordó que las instituciones y los organismos públicos interesados en recibir la visita de la Madre Morena pueden inscribirse en la Secretaría del Santuario Catedral. Luego de sus palabras, invitó a los presentes y a quienes seguían la transmisión a rezar el Ave María. Al finalizar la oración, impartió la bendición a toda la familia que conforma el medio de comunicación social, a la audiencia y, de manera especial, a "los enfermos y sus familias y a todos los que nos sentimos hijos de María".

Según el cronograma de esta primera parada, la Sagrada Imagen permanecerá en Radio y TV Valle Viejo hasta las 13:00, acompañando la programación de la mañana.

Homenaje en las dependencias de Catastro y ARCAT

Otra de las visitas de la jornada tuvo lugar en las dependencias de la Administración General de Catastro de la provincia, donde se vivió una mañana de encuentro y homenaje a Nuestra Madre del Valle. En ese lugar también se dieron cita trabajadores de la Administración General de Rentas, del Registro de la Propiedad y de Saneamiento de Títulos, quienes participaron de la recepción de la Madre Morena.

La preparación del espacio estuvo a cargo del personal, que acondicionó el salón para la ocasión. Se colocaron globos con los colores papales y se adornó con flores el altar donde fue ubicada la Sagrada Imagen, junto con las imágenes que se veneran habitualmente en cada dependencia de ARCAT.

La ornamentación acompañó el clima de celebración y permitió disponer un lugar para la oración y el homenaje de los trabajadores de los distintos organismos presentes.

En esta oportunidad, el padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, tuvo a su cargo guiar la oración y bendecir a todos los asistentes. La recepción estuvo marcada por expresiones de devoción, con vivas y aplausos dedicados a la Virgen. La presencia de trabajadores de distintas dependencias provinciales permitió compartir la visita en un ámbito institucional, con la participación de quienes se acercaron para saludar a la Madre Morena y recibir su bendición.

En AFIP

La imagen peregrina también visitó la AFIP

Durante la mañana de este martes, la imagen peregrina de la Madre del Valle llegó además a las instalaciones de la AFIP, donde fue recibida por directivos y personal que desempeña sus tareas en ese organismo público.

El encargado de llevar la Sagrada Imagen hasta el lugar fue el padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral. Allí compartió un momento de oración con quienes le dieron la bienvenida a la Virgen y participaron de la recepción. La visita formó parte del recorrido previsto para esta primera jornada y permitió que directivos y trabajadores del organismo se reunieran en torno a la imagen mariana, en un espacio destinado a la oración y a recibir la bendición.

Con las visitas a Radio y TV Valle Viejo, Catastro y las dependencias vinculadas con ARCAT, además de la AFIP, la jornada inicial comprendió distintos ámbitos de la vida institucional y laboral. La actividad continuará por la tarde en la Sociedad de Fomento de Villa Cubas, donde la imagen estará presente entre las 16:00 y las 20:00.

En Catastro

El cronograma de visitas para los próximos días

Las visitas de la Virgen del Valle continuarán durante las próximas jornadas, de acuerdo con el cronograma informado. Entre las actividades previstas para esta semana figuran recorridos por organismos judiciales, dependencias militares, espacios comerciales, centros vecinales y establecimientos educativos.

El programa establecido es el siguiente:

Miércoles 14 de octubre: de 9:00 a 12:30, Tribunal Oral Federal de Catamarca.

Jueves 15 de octubre: de 9:00 a 12:30, Poder Judicial de Catamarca.

Viernes 16 de octubre:

De 8:00 a 12:00, Ejército Argentino.

De 8:00 a 11:00, Mercado de Abasto.

De 8:30 a 12:30, centro vecinal del barrio Don Félix, en San Isidro, Valle Viejo.

De 14:00 a 18:00, Escuela N.º 702 José Cubas, Nivel Primario.

Estas actividades forman parte del recorrido general que comenzó el 13 de octubre y continuará hasta el 20 de noviembre. La programación contempla diferentes espacios de la comunidad, con el objetivo de acercar la imagen peregrina a instituciones y organismos que deseen recibirla.

Cómo inscribirse para recibir a la Madre Morena

Las instituciones civiles y los organismos públicos que quieran recibir la visita de la Virgen del Valle pueden registrar su inscripción en la Secretaría de la Catedral.

Los horarios habilitados para realizar el trámite son de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:00. Para consultas o comunicaciones, se encuentra disponible el teléfono fijo 4422505.