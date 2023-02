Escuela municipal de Santa María: el CD aprobó el traspaso y resta la definición de Educación

Lo que en la jornada de este miércoles se definió con la aprobación del traspaso del sistema educativo municipal a la órbita de la provincia, es parte de un conflicto que se inició hace años y que llegó a este punto, en vista que la jefatura de la comuna santamariana no quiso o no pudo hacerse cargo de las mejoras laborales y salariales que estaban pidiendo los docentes de la Escuela Municipal n° 1. Y lo que se requería no es era ni más ni menos que ser considerados como profesionales de la educación y no como empleados administrativos de la comuna. Leer nota completa

Paro de transporte: a pesar del pago de algunas empresas, la medida fue confirmada por UTA

Este martes pasado la Unión Tranviarios Automotor Seccional Catamarca- La Rioja anunció una nueva medida de fuerza en razón de la falta de pago de los salarios de Enero a los trabajadores. El paro, previamente comunicado a la Dirección de Inspección Laboral está previsto para este viernes desde la medianoche y según anunció el gremio. Como sucede, como en todas las medidas de fuerza de este rubro, todo siempre está supeditado a las transferencias que realice la Provincia a las empresas de transporte.

Eso fue lo que se informó en horas de la mañana de este jueves, marcando que existía un compromiso de pago de fondos y que en función de esto los trabajadores iban a decidir si mantenían la medida de fuerza. “La idea es que ellos, por las empresas, reciban los fondos y que vayan depositando”, marcaron desde UTA. Esto sucedió, al punto que se sabe que tres empresas ya transfirieron lo adeudado a sus empleados. Leer nota completa

Valle Viejo: Concejal apuntó contra Zenteno por el abandono de una Posta Sanitaria

El concejal del departamento Valle Viejo, Gerónimo Cabrera (UCR- Juntos por el Cambio) apuntó contra la intendenta Susana Zenteno (Frente de Todos) por el supuesto abandono de una Posta Sanitaria.

El edil opositor cargó duró contra la jefa comunal, le reclamó que priorice situaciones de emergencia departamental.

“Estamos haciendo unas visitas por las postas de departamento, en la Posta de las 66 Viviendas de Santa Rosa, que fue inaugurada el 22 de octubre (del año pasado) con bombos y platillos y la fosa hoy se está hundiendo. Esto es lo que marcamos, cuales son las prioridades del Ejecutivo municipal para los vecinos chacareros”, manifestó el concejal en un video que subió a las redes sociales.

Cabrera continúo marcando algunos desmejoramientos que presenta el lugar y remarcó que la huerta que también fue inaugurada en 2022, está totalmente seca. Leer nota completa

Un niño y dieciocho adolescentes fueron detenidos por una violenta gresca con armas blancas

Los festejos por carnavales en el parque Adán Quiroga fueron escenario el miércoles a la tarde de una descomunal gresca, que por la rápida intervención policial no pasó a mayores. Un niño y 18 adolescentes de entre 13 y 17 años fueron arrestados juntos a un joven de 22 años de apellido Veliz, secuestrándosele a algunos de ellos elementos punzocortantes. Leer nota completa

Jalil y la militancia despidieron al ex gobernador en el Cementerio Municipal

El deceso de Ramón Eduardo Saadi fue este miércoles a las 3.37 de la madrugada, a dos días de haber cumplido 74 años y tras haber atravezado un penoso cáncer de páncreas. Su partida conmovió al arco político catamarcqueño y generó el análisis de su figura a nivel nacional. Desde el mediodía de ayer fue velado en Casa de Gobierno, donde en la capilla ardiente que se mantuvo hasta las 22 y se reabrió desde las 8 para proseguir el velatorio donde su familia, amigos, dirigentes y funcionarios le dieron el último adiós.

Tras la celebración religiosa con la presencia familiares y una nutrida concurrencia, el traslado del cuerpo del ex mandatario hasta el Cementerio Municipal "Fray Mamerto Esquiú", comenzó pasadas las 11 horas. Leer nota completa