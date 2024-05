Médicos cancelaron las cirugías en el "San Juan Bautista" por un reclamo salarial

La medida fue comunicada mediante nota recién este miércoles y sin previo aviso. Las autoridades del nosocomio y la cartera sanitaria adelantaron a LA UNION, que analizan la legalidad de esta protesta. En el medio, hay gran consternación de quienes quedaron a la deriva y sin nueva fecha para sus intervenciones. Leé la nota completa..

Paro en Catamarca: Transporte, docentes y bancos se adhieren y paralizan la provincia

UTA, ATECA, CONADU, la Bancaria Catamarca y ATSA se sumaron a la medida dictada por la CGT. Por lo tanto no habrá colectivos, los chicos no tendrán clases y no habrá atención bancaria. Los que no adhieren son las estaciones de servicio y parte del comercio, que atenderá a criterio de los propietarios. Leé la nota completa…

Cristian Barrionuevo seguirá detenido pero en el penal

En otro capítulo del proceso judicial de Cristian Barrionuevo por varios hechos de estafas, el juez de control de garantías N°1, Rodolfo Maidana, confirmó su detención y posterior traslado al penal, donde estará hasta que la fiscalía solicite la prisión preventiva. Leé la nota completa…

Media sanción a la Ley de Emergencia Económica, pese a las críticas de la oposición

Por 21 votos a favor, 17 en contra y tres ausencias, la Cámara baja aprobó y giró al Senado el proyecto que declara la emergencia económica, financiera, administrativa y educativa en la provincia. Leé la nota completa…

Boca le ganó 2-1 Sportivo Trinidense y se acomodó en la Copa Sudamericana

En La Nueva Olla, el Xeneize empezó abajo con gol de Andrada, que luego se fue expulsado, y lo dio vuelta con Figal y Cavani. Así, queda segundo en el grupo y encamina la clasificación. Leé la nota completa…