Le robaron el celular y ofrece $20 mil de recompensa para recuperar las fotos de su mamá fallecida

Un joven fue al recital de La Renga el sábado en la ciudad de General Fernández Oro, Río Negro. No pudo disfrutar del show porque le robaron su celular nuevo, donde tenía fotos de su mamá que falleció el año pasado. El chico ofrece 20 mil pesos de recompensa para que le devuelvan la memoria del teléfono, donde tiene las fotos con la madre.

El hecho sucedió cuando el conjunto musical tocaba el segundo tema del show. La gente comenzó a hacer un pogo y un ladrón aprovechó la situación para sacarle el teléfono.

“Mi reacción fue correrme un poco y ya lo estaba logrando. Pero al instante siento que me meten la mano en el bolsillo y chau celular”, comentó Emmanuel Morales, quien estaba acompañado por primos y sobrinos.

Emmanuel junto a su mamá festejando un cumpleaños. (Foto: Facebook / Emmanuel Morales)

De inmediato, comenzó a buscar entre la gente para ver si encontraba al autor del robo, pero no lo logró. Entonces, para dar de baja su teléfono, corrió a pedir ayuda.

El personal del Centro de Operaciones de Emergencias Regional (COER) le prestó un celular e intentó llamarse a sí mismo, pero el teléfono ya había sido apagado. “Me fui a donde estaba estacionado mi auto y me volví a mi casa con la bronca del momento”, añadió el joven en diálogo con LM Cipolletti.

Además, lamentó: “Ahí tenía la tarjeta de memoria con todas las fotos de mi madre, del único viaje que pudimos hacer solitos”.

Ofrece 20 mil pesos por la memoria del celular

El joven de 30 años ofrece ahora 20 mil pesos por la tarjeta de memoria del teléfono. “Quien me lo haya choreado espero le sirva”, escribió en Facebook.

Y continuó: “Solo necesito la tarjeta de memoria, tenía fotos de mi hijo bebé y de una viaje que hice con mi mamá, la cual falleció hace seis meses”.

El pedido de Emmanuel para recuperar la memoria de su celular. (Foto: Facebook / Emmanuel Morales)

El joven no está interesado en el celular, ya que lo consideró un “bien material que se puede recuperar”, sino en tener otra vez los recuerdos que tenía con el hijo pequeño y con la mamá. “Eso no vuelve”, sentenció al mismo medio local.

El fallecimiento de su mamá

La madre del Emmanuel había sobrevivido a un cáncer de mama y otro de útero. A comienzos de 2021, le encontraron un tumor en la cabeza y, al contraer coronavirus, su cuadro empeoró y murió.

“Después de 25 largas noches, los médicos me llamaron y me dijeron que había fallecido”, relató Emmanuel, quien no pudo despedirse de ella.

En su cuenta de Facebook dejó un mensaje conmovedor: “Abracen a su madre. Yo extraño a la mía”.