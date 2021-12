No habrá controles sobre si están vacunados Llegan los primeros peregrinos desde Tucumán y Santiago del Estero Mientras se estudia la implementación del pase sanitario en la provincia, quienes llegarán en estas festividades en honor a la Madre del Valle, no deberán presentar documentación que acredite si completaron o no el esquema de vacunación. Los primeros caminantes llegaron mientras los operativos sanitarios aún se están terminando de armar.