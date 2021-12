La comuna capitalina realizará testeos masivos por el aumento de casos

La secretaria de Salud de la comuna capitalina, Dra. Fernanda Lagoria reconoció el incremento de casos y la baja en el ritmo de testeos. Los datos son sostenidos por el informe de esta semana del COE, donde se indica que en estos últimos siete días el valor de los mismos apenas llega al 3.1, mientras que el anterior pico fue en la semana epidemiológica 34 donde el registro era de 13.3.

Ante este panorama está en camino para ponerse en práctica los testeos masivos para poder de esta forma revertir la situación epidemiológica que se viene evidenciando desde hace dos semanas.

“Hemos notado el aumento de casos en un 50% y también seguimos con un bajo nivel de testeo por eso la idea es poder trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud, para poder establecer testeos masivos y ver cómo armamos una planificación. Sabemos que se vienen las vacaciones y por eso no debemos dejar de pensar en el nivel de testeos. La gente debe pensar que ante el mínimo síntoma no debe esperar. Que vaya y se testee”, indicó Lagoria.

Mientras se define la puesta en práctica de esta medida, se sabe que los test que se realizan en los nodos son los de antígenos y por la vigilancia epidemiológica, también se hacen de PCR para así también poder detectar la variante Delta.

Peregrinos

La responsable de Salud de la municipalidad de la Capital refirió, en cuanto a la llegada de los peregrinos por las Fiestas en honor a la Virgen del Valle, dijo en diálogo con Radio Valle Viejo que a estos se les exigirá el uso del barbijo y que aunque no habrá restricción en el ingreso sobre si tienen o no las vacunas, se aclaró que el pedido es que procuren tener el esquema completo. “En los puestos camineros está la recomendación de tratar de controlar si tienen colocadas las vacunas. De hecho no es un requisito para el ingreso a la provincia, porque como sabrán dentro de las medidas que rigen en turismo, no se exige el carnet de vacunación ni el esquema completo, por lo tanto sería una incongruencia solicitar esto en este momento. No obstante es una recomendación del Ministerio de Salud y del mismo Obispado para con las demás provincias, que este sea el mensaje para reforzar los cuidados”, aclaró.

Asimismo está previsto, por consejo sanitario, que no deben viajar personas mayores de 60 años y aún menos las que son innumodeprimidos.

En tanto, comentó que los nodos sanitarios de la Capital para atención de los devotos que lleguen, en articulación el SAME, estarán ubicados en el Parque Adán Quiroga y se aclaró que estos sólo accederán a pié hasta el lugar cercano al escenario donde estará la Imagen de la Virgen del Valle.

El sector destinado para acampar es el que está en frente al Polideportivo y este mismo espacio también estará destinado para receptar peregrinos al igual que el Club Tesorieri, el Catamarca Rugby y el de Los Teros.