Luego de la polémica y las renuncias, Salud gestionará la devolución de los descuentos

A una semana del último conflicto en el sector salud, el que llevó a que profesionales de distintos centros sanitarios renunciaran a sus guardias y cargos, la cartera de Salud, salió a referirse sobre los descuentos que se realizaron sobre los salarios de marzo. Recordemos que la Provincia había practicado la merma de un día de jornada laboral al personal tanto del Hospital “San Juan Bautista” como en el Hospital de Niños y la misma Maternidad Provincial “25 de Mayo”, esto con la excusa de haber participado de las medidas de fuerza que se habían llevado a cabo previamente.

El hecho generó malestar, porque el descuento fue arbitrario y afectó a quienes se sumaron al quite de colaboración y a quienes no, marcando quienes sí fueron parte de estas manifestaciones, que también trabajaron durante este día.

Ahora, el Ministerio de Salud oficialmente informó que esta quita, en primer término, fue realizada “por el Ministerio de Trabajo de la Provincia”, para marcar a continuación que “se están llevando a cabo las gestiones necesarias para garantizar la devolución correspondiente”. En este senti la cartera que dirige Lucas Zampieri tomó el guante y sobre los cientos de reclamos, indicó que se han presentado los reclamos pertinentes a través de expedientes creados por las distintas dependencias y que ahora “el área central de nuestro Ministerio de Salud, ha adjuntado la documentación requerida para este propósito”.

A modo de disculpas, luego se indica que “desde Salud, comprendemos la preocupación y el malestar que esta situación ha ocasionado, y deseamos manifestar nuestro compromiso para gestionar una solución justa y transparente”.

El reclamo y las renuncias

Al momento de conocerse los descuentos, APROSCA fue el único gremio que salió al cruce de esta situación, calificando lo sucedido como un “abuso de autoridad”.

Julio Sánchez, en ese momento confirmó que los afectados habían sumado alrededor de 500, sentenciando que lo hecho era “una actitud maliciosa”. Seguidamente apuntó contra el director de Recursos Humanos del Hospital San Juan Bautista, de quien dijo que es uno de los principales dirigentes de ATSA, y que "es quien está persiguiendo a los trabajadores”.

El malestar por los descuentos se hizo palpable en los dichos de unas de las damnificadas, quien además calificar lo sucedido como un robo, renunció a su cargo de jefa de área en el Maternidad Provincial “25 de Mayo”. Fue el sonado caso de la nutricionista Belén Rolón, quien primero vía redes sociales y luego de declaraciones radiales, dejó en claro no solo su malestar sino su desilusión por el trato recibido.

En el duro descargo llegó a manifestar: “Soy honesta, No robo. Jamás un paro porque mi servicio es esencial. No puedo dejar de alimentar a bebés y encima prematuros extremos, a madres y a nuestros compañeros de guardia de mi querida Maternidad, y ¿así me pagan?”, Luego de esto, sentenció: “Quiero mí plata de nuevo ladrones. Por qué no se fijan a quienes hacen los descuentos y no meten en la bolsa a todos. Y basta de manoseo. Renunció a mí Jefatura, en la que di mí vida por este servicio y así me va me premian, así pagándome menos”.

Desde Aprosca luego se aseguró que la renuncia de Rolón no fue la única y que esto se replicó en varios centros de salud, sobre todo del interior provincial.