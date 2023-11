Más subas de precios en Catamarca: un corte de carne supera los $5.000 y el pan se va a $1.100

La crisis económica no se detiene y a pesar de que el dólar se mantiene estable y está a la baja el Riesgo País, el bolsillo de los catamarqueños no percibe lo mismo y ya siendo el golpe de nuevos aumentos. En la previa de fin de año, dos productos esenciales de la canasta básica reportan subas sustanciales y lo más preocupante, es que no van a ser las últimas.

Así lo confirmaron en el caso de la carne, donde el incremento ha sido del 10% y ya el sector y los consumidores reconocen que habrá más cuando las celebraciones de fin de año estén más cercanas. Así lo confirmó Gustavo Walther, gerente de La Tradición Carnicería. El empresario refirió que hay cortes que en la actualidad ya superan los $5 mil el kilo, lo que lamentablemente ya no genera sorpresa. “Los precios de los insumos estaban pisados, no eran precios reales y ahora están un poco más sinceros”, declaró Walher a Radio Valle Viejo. Según su visión empresarial “cada vez que el Gobierno se meta menos, va a ser más equilibrio entre demanda y oferta. Ahora, como lo más importante es la demanda interna en nuestro país, quien decida hasta dónde van a ir los precios, es el bolsillo de la gente”.

Ahora, a este 10% se le debe sumar el 27% que subió hace veinte días, atrás lo que suma por lo menos un 37% en lo que va de noviembre. No obstante, esto, a criterio del empresario la carne, “viene subiendo mucho menos que el resto de los alimentos”.

El pan, también

El otro ingrediente con subas es el pan, derivado esto por los aumentos de su materia prima, que es la harina. En función de esto y para unificar criterios, en nuestra provincia, el Centro de Industriales Panaderos de Catamarca decidió incrementar oficialmente en un 20% el precio desde este martes, aunque hay panaderías que se adelantaron y lo han hecho desde este lunes.

De manera, que ahora el kilo de pan francés tendrá un valor de $1.100. Matías Jury, referente de los panaderos de la provincia, confirmó esto acotando que la semana pasada el precio de los insumos tuvo un mayor incremento de lo habitual, en específico giró entre un 15, 18 y 20%, Por lo tanto, y según lo consignado en declaraciones radiales, otros productos panificados también van a tener una suba. Esto se refleja en el caso de la pastelería, facturas y masas.