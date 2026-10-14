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Pronóstico del tiempo

¿Miércoles lluvioso?: Así va a estar el clima en Catamarca

Llegamos a mitad de semana y el clima se anuncia que va a estar marcado por la inestabilidad, según el SMN. La temperatura oscilará apenas entre los 14 y los 17 grados.

14 Octubre de 2026 07.54

Miércoles y el día se presenta con probabilidad de precipitaciones durante los distintos períodos de esta jornada, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, tal y como viene sucediendo en días previos.

Lo distintivo de esta jornada es que las probabilidades de que finalmente llueva esta vez se ubican entre el 40% y el 70%.

Así va a estar la mañana

Luego de un arranque durante la madrugada con una temperatura de 12 grados y viento del Sudoeste, el miércoles comienza a ponerse inestable. Esto porque durante la mañana el termómetro tendrá un leve ascenso a los 14 grados, mientras que el viento cambiará de dirección y soplará desde el Nordeste (NE), con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En cuanto a las chances de precipitaciones, estas se mantendrán entre el 40% y el 70%, y se anuncian tormentas aisladas.

Cómo estará la tarde y la noche

Durante la tarde se registrará la temperatura máxima con 18 grados. Se mantiene la posibilidad de tormentas aisladas con posibilidad de concretarse de hasta un 70%. El viento pasará a soplar desde el Este (E), con velocidades leves.

Ya para la noche, se esperan solo chaparrones y una temperatura de 15 grados. El viento volverá a soplar desde el Sudoeste (SO).

Así el panorama meteorológico para este miércoles vuelve a estar marcado por la posibilidad de precipitaciones. De hecho las tormentas aisladas se mantendrán como fenómeno previsto hasta la tarde.

 

 

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Catamarca Clima Catamarca Lluvias SMN

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