Miércoles con máxima de 20 grados en Catamarca

Catamarca transitará este miércoles bajo un escenario meteorológico marcado por la estabilidad climática y la ausencia total de precipitaciones, lo que se mantiene desde hace un par de semanas, por lo menos en el Valle Central. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día, mientras que las temperaturas seguirán mostrando una amplitud térmica moderada entre las primeras horas de la mañana y el período vespertino.

El pronóstico anticipa una jornada sin sobresaltos en materia climática, aunque con presencia sostenida de viento y ráfagas intensas en distintos momentos del día. Las condiciones previstas permitirán un miércoles con características típicas de la temporada, combinando temperaturas frescas durante las primeras horas y registros más agradables hacia la tarde, cuando se alcanzará la máxima estimada para la jornada.

Madrugada fresca

Durante la madrugada, el panorama climático estuvo dominado por un cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 10 grados. El viento sopló desde el sector Norte, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora y así comenzó a mostrarse como protagonista de este día.

Mañana fría y ráfagas intensas

Con el avance de la mañana, el termómetro marcará 12 grados. El cielo continuará algo nublado, mientras que el viento rotará hacia el Noreste y mantendrá velocidades de iguales a la de la hora anterior.

No obstante, el dato más relevante para este tramo del día será la aparición de ráfagas de considerable intensidad. Según el informe meteorológico, las ráfagas podrían oscilar entre 42 y 50 kilómetros por hora, situación que marcará un cambio significativo en comparación con la calma relativa registrada durante la madrugada.

La presencia de viento sostenido y ráfagas fuertes podría convertirse en uno de los factores predominantes del miércoles, especialmente en espacios abiertos y zonas de circulación vehicular.

Una tarde agradable

El período más templado del día llegará durante la tarde, cuando la temperatura alcanzará la máxima prevista de 20 grados. En ese momento, las condiciones del cielo se mantendrán como en la hora previa, manteniendo igualmente un escenario de estabilidad atmosférica y sin probabilidades de precipitaciones.

El viento del Norte incrementará notablemente su intensidad en comparación con las horas anteriores. Las velocidades previstas oscilarán entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían volver a alcanzar valores de hasta 50 kilómetros por hora. El aumento térmico previsto para la tarde contrastará con las bajas temperaturas matinales, generando una jornada de amplitud térmica moderada y condiciones relativamente agradables durante las horas centrales del día.

Noche con descenso térmico

Hacia la noche volverán las condiciones de cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura descenderá hasta los 16 grados. El viento rotará nuevamente hacia el Noreste y mantendrá velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Aunque el viento perderá intensidad respecto del período vespertino, continuará presente durante el cierre de la jornada. El pronóstico no prevé lluvias ni fenómenos adversos para las últimas horas del miércoles.

De esta manera, Catamarca completará una jornada caracterizada por la estabilidad meteorológica, temperaturas moderadas y fuerte presencia de viento, en un contexto marcado por la ausencia total de precipitaciones y condiciones climáticas relativamente favorables a lo largo del día.