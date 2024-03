No des más vuelta, ordená tu cocina: Qué es la "mise en place" y por qué es tan importante

En la cocina, como en la vida misma, es clave tener todo organizado y ordenado para que las recetas salgan en tiempo y forma. Sobretodo cuando encaramos una cena aniversario o una comida para muchas personas. En ese sentido, en gastronomía existe un término que es clave: la “Mise en place”, que significa algo así como “todo en su lugar”.

Se refiere al proceso de preparar y organizar todos los ingredientes y herramientas necesarias antes de comenzar a cocinar. Esto incluye pesar, medir, pelar, cortar, y tener listos todos los ingredientes, así como asegurarse de que todos los utensilios, sartenes y equipos estén a mano y listos para usarse.

No hay forma que una cocina profesional funcione sin un aceitado esquema de organización. Y en casa, a pesar de que no se requiere tanta precisión, tener todo organizado antes cocinar hace que la cocina se ensucie menos (o sea, hay que lavar menos), se usen menos utensilios, se aproveche mejor la materia prima e incluso lo que sobra puede reutilizarse en otra receta posterior. Sin una mente y una cocina organizada, no se puede desempeñar un trabajo organizado.

Por eso, es importante adoptar la organización como un estilo de vida, si querés convertirte en un chef con éxito. Y si ese no es el objetivo, al menos la organización te servirá para cualquier ámbito en el que quieras ser exitoso. En gastronomía, hay un término que designa este modo de pensar y trabajar en la cocina, el «Mise en Place»

La importancia de la mise en place radica en varios aspectos fundamentales de la cocina eficiente y exitosa:

Qué es la Mise en Place

1. Eficiencia

Al tener todos los ingredientes y utensilios preparados y organizados antes de empezar a cocinar, podés trabajar de manera más fluida y rápida. Esto es especialmente crítico en entornos profesionales donde el tiempo es esencial.

2. Calidad

La mise en place ayuda a asegurar que todos los componentes de una receta se cocinen correctamente y vayan entrando en el momento adecuado, lo cual es crucial para el sabor y la textura finales del plato.

3. Reducción de errores

Preparar y organizar todo de antemano minimiza la probabilidad de olvidar ingredientes o saltarse pasos en la receta, lo que puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de un plato.

4. Seguridad

Tener una estación de trabajo organizada también reduce el riesgo de accidentes, como cortes o quemaduras, al minimizar la necesidad de buscar utensilios o ingredientes en medio de un proceso de cocina activo.

5. Menos estrés

Saber que todo está listo y a mano puede disminuir significativamente el estrés, permitiendo que el cocinero se concentre en el proceso de cocinar en sí, en lugar de preocuparse por preparar ingredientes a último minuto.

En resumen, la mise en place es una práctica esencial en la cocina que facilita el proceso de cocinar, mejora la calidad de los platos, y contribuye a una experiencia culinaria más agradable y sin estrés. Por estas razones, es considerada un pilar fundamental tanto en cocinas domésticas como profesionales.