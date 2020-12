OSEP confirmó un caso positivo, no cerró el edificio y solo estableció guardias mínimas

La obra social de los empleados públicos comunicó ayer, tras viralizarse la novedad vía redes sociales, que el día lunes 21, se había confirmado un caso positivo de Covid-19, en el equipo de gestión del organismo. En la comunicación oficial, se detalla que se trata de una agente que desempeña tareas internas y no tiene atención al público. “Inmediatamente, se procedió al aislamiento de todo el grupo que mantuvo contacto estrecho con el caso confirmado de Covid-19, por indicación del COE. Cabe resaltar, que todo el equipo mencionado deberá cumplir los 14 días de aislamiento recomendado”, refiere OSEP.

Frente a esta situación, desde la Dirección se decidió establecer guardias mínimas para la atención presencial desde este miércoles 23 de diciembre y se procederá a una nueva sanitización y desinfección del edificio de Casa Central, como se viene realizando periódicamente.

La determinación del organismo es continuar y reforzar la atención online mediante la modalidad de teletrabajo, a fin de garantizar la cobertura y atención de los afiliados a través de los correos electrónicos de las diferentes áreas. “Cabe señalar, que desde el inicio de la pandemia, desde la obra social se trabajó siguiendo todos los protocolos diseñados por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y de la Dirección de OSEP, a fin de cuidar la salud de sus empleados y afiliados:

- En primer lugar, todos los trabajadores que pertenecen a los grupos de riesgo no están concurriendo a OSEP desde el mes de marzo hasta la fecha.

- En cuanto a los afiliados, se diseñó un protocolo de atención para todos aquellos que concurren tanto a Casa Central como a las delegaciones” , se aclaró.

Atención afiliados

En cuanto a la cobertura de los afiliados a partir de la implementación de guardias mínimas, aquella está garantizada por la descentralización de la venta de órdenes en farmacias, centros de salud, clínicas, sanatorios, laboratorios y consultorios privados de toda la provincia que cuenten con el sistema POSNET. En el caso de urgencias, internaciones y prácticas ambulatorias en el interior, aquellas se autorizarán a través del correo urgenciasyemergenciasosep@gmail.com

Molestia de los empleados

La decisión de la dirección de OSEP de haber esperado más de 24 hs para oficializar el caso positivo y además, no haber procurado el cierre del edificio para minuciosa desinfección, ha sido motivo de molestia de los trabajadores.