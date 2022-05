OSEP le adeuda 20 millones a Bioquímicos

Tras el encuentro que se mantuvo en este miércoles entre el primer mandatario provincial y el titular del Colegio Bioquímicos, en principio se plantearon temas generales pero en el fondo estuvo latente las deudas que mantiene la obra social de los empleados públicos con esta institución médico.

Mientras el Gobernador Jalil pedía cuidar la OSEP habría aclarado que hay predisposición de pagar lo pendiente.