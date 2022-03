OSEP: los medicamentos para los niños con Duchenne sigue sin resolverse y las quejas se multiplican

Son seis los medicamentos que aún la obra social de los empleados públicos mantiene con un descuento por debajo del que establece la Ley de Discapacidad, que recordemos debe ser al 100%. El peregrinar de la familia Coria Varela es la imagen de muchos otros que día a día luchan para recibir la atención correcta y por las que mes a mes les efectúan su descuento.

Mientras se replican los reclamos en las redes, en el caso de los niños con Duchenne, increíblemente a más de una semana de haberse habilitado la ya demorada entrega de los remedios, los niños no han podido completar su esquema de medicación. El sistema de OSEP, aunque en la central confirman que figuran autorizados para el 100 por ciento de la cobertura, al momento de buscarlos en la farmacia, nuevamente se indica que sólo aparecen con el 40%.

“No doy más. Es una lucha constante. Ya no sé cómo tomar esta situación. Los chicos necesitan con urgencia los medicamentos que faltan”, contó Fernanda a Diario La Unión. “El sábado les escribí reclamando los remedios que faltan y me respondieron ayer diciendo que podía pasar a retirarlos ya por la farmacia. Ellos te dicen que impacta lo referido al descuento, de manera inmediata”, relató la madre de los niños sobre lo que es una repetición de muchas veces haber ido y no obtener solución alguna.

“Los necesito sí o sí. Uno es para controlar la presión y los otros son el calcio, el protector gástrico y el hierro. Y todos son medicamentos que llevan cinco días de estar en falta”, se lamentó. Mientras, Imanol y Baltasar siguen esperando y el tiempo para ellos, como para cualquier otro afiliado, es contraproducente.

Otros reclamos

El libro de quejas de OSEP se ha trasladado a las redes sociales. Allí se puede ver que el pedido por las harinas para celíacos sigue sin cumplirse, al igual que el de la leche Nidina 2. En el primer caso, se les reclama el pago a los prestadores, para que estos puedan habilitar el elemento fundamental para los afiliados con celiaquía. “¿Las harinas para los celíacos serán para qué mes? Van tres meses sin pagar al proveedor. Cumplan”, dijo Paola Risso.

Luego y sobre el tema de los reintegros, Silvina posteó: “Dejen de hacer dormir los expedientes en las oficinas, sería lo mejor. Tengo dos encajonados. Uno por reintegro de maestra de apoyo escolar 2021 (en Despacho) y otro para pedido de cobertura de la misma maestra 2022 (en Discapacidad). ¿Por qué están encajonados? ¿Por qué se tiran la pelotita entre las áreas con el acuerdo que tanto presumen? Dan muy mala información y a los padres nos piden paciencia. Hace 20 días presenté mi documentación y el expediente sigue durmiendo”.

Otro caso grave, es el de Elizabeth Álvarez quien le viene solicitando OSEP desde febrero por un expediente que tramita por la salud de su hija. “En el seguimiento sale que no hay resultado pero por suerte tengo empleados que conocen la situación de mi hija discapacitada, que desde el año 2013 está con un implante coclear, así que por todo lo antes mencionado voy a presentarme en la obra social y ruego poder ingresar. Tengo turno en Buenos Aires y con las nuevas disposiciones envié todo por mail y a la fecha nada. Hable a la Dra. Nacausi, creo que es así el apellido, y cuando logro que me atienda fue agresiva y no me atendió. Y quiero saber cómo es el trámite de papeles (hotel y pasajes). Hay mucha burocracia cuando segura de que hay muchísimo empleados como para que nos asesoren personalmente. Si hacen una encuesta seguro los afiliados dirán que quieren volver a ser atendidos de manera personal. No olviden que no todos saben usar las aplicaciones en computadora o celular. No olvidar que la obra social la bancamos los afiliado”.