OSEP en la mira: crece el malestar por el sorpresivo aumento de las órdenes médicas

Los inconvenientes y reclamos siguen, las soluciones no llegan pero sí los aumentos. Eso describe la realidad de todos los días de la Obra Social de los Empleados Públicos, organismo que viene acumulando polémicas y ninguna respuesta oficial a todo lo que se refiere a su manejo desde hace meses. Es por ello que el enojo de los afiliados ya no se disimula, sobre todo después que con sorpresa descubrieron que el valor de la orden de consulta había subido de $75 a $200. Tanto es el malestar, sobre todo porque la prestación no se condice con el aumento, que hasta la oposición salió a pedir explicaciones.

A esto se suma el otro incremento. El de la afiliación particular que pasó de $2.254 a $6.000, dando un salto del 200%. Ahora lo que se advierte, y sobre lo que no se habló aún es de los valores que van a tener en el corto plazo las restantes prestaciones. Esas tendrán el impacto que viene del aumento salarial, es decir que será del 8.5%.

Sobre el aumento que ya se conoce, comentaron a Diario La Unión que si bien no fue informado por los canales que correspondían y menos aún anticipado, era una suba que se la venía demorando desde hacía un tiempo.

Opiniones

Más allá de esto, el malestar crece y no se disimula entre los afiliados. Los comentarios reflejan esto, mientras el silencio oficial se mantiene. “De 75 pesos una orden se fue a 200 una locura adonde quieren llegar”, dice Joaquín. Mientras que Silvina sentenció: “yo solicitaré la baja y espero me la den dentro del mes y no den vueltas” .

A esto se debe añadir otro tema, el que la mayoría no ha dejado pasar. El pago del plus médico, que aunque no corresponde sobrevive sin problemas. Y sobre esto, quizás el más representativo de los pensamientos sea el de Eugenia, quien dijo: “Uufff mas el plus que cobran tenés que ser millonario para ir a un médico ahora. Se paso Osep!!”.

Sobre el incremento de la afiliación particular, la disconformidad es aún mayor. “El pago de particular más un hijo se fue a $9.000. Están locos. En abril pague eso y en Marzo fueron $3.379 que era lo que pagaba por dos” , comentó Silvia.

Reclamos

Mientras esto se debate, la realidad y la falta de respuesta siguen en OSEP. Los expedientes persisten en su demora, los pagos se acumulan y los pedidos de remedios e insumos siguen sin llegar a quienes lo necesitan. Tal es el caso de los niños con el síndrome de Duchenne, quienes siguen reclamando desde el 17 de Febrero los insumos médicos. Luego de indicarle a la madre de los niños que tanto el agua destilada de uso medicinal para su Bipap, como el alcohol y otros remedios ya estaban listos para ser entregados, ahora le indicaron que los mismos tienen una demora porque “el proveedor” no los está entregando.

Ante la consulta sobre si OSEP no puede agilizar esto, debido a que uno de estos remedios es para un menor electro dependiente, se limitaron a no dar más detalles y luego de eso no le respondieron más.