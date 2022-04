Padres y alumnos tomaron la E.P.E.T n°2 y cortan avenida en protesta a las sanciones

Las aguas están lejos de calmarse y la comunidad educativa se mantiene firme en el reclamo por la decisión tomada por la cartera educativa. Luego de la sentada de ayer en horas de la siesta y la posterior reunión con el Director de Escuelas Técnicas, Miguel Sandoval, a primera hora de este jueves, padres, tutores, docentes y estudiantes de la E.P.E.T n° 2 decidieron dar un paso más y tomaron el establecimiento a la espera de respuesta.

Luego y para visualizar aún más el reclamo, se decidió cortar la Avda. de Circunvalación “Naco Rueda” en el centro belicho, agudizando aún más el nuevo conflicto educativo.

Uno de los padres que se manifiestan indicó hay dolor en la comunidad y que el avance de las manifestaciones es porque “hemos decidido luchar hasta que esto se solucione de una vez por todas”. Consideró que la decisión de Educación es “una injusticia” y que van a mantener en principio la toma del edificio escolar “aunque nos manden la Gendarmería”.

En diálogo con Radio Valle Viejo, el padre de uno de los estudiantes señaló que la intención y pedido de todos es “que se reincorpore a los profesores”. Añadió luego “si el señor Gobernador quiere hacer cambio de autoridades y poner a quien quiera, es decisión pero creemos que lo que pasó a sido un abuso. Todo por poner a una persona elegida en este cargo”.

“La gente y los alumnos están hartos. Nosotros lo que buscamos es que nos reconozcan que cometieron un error, que la investigación va a seguir pero que estos docentes van a continuar en el cargo”, apuntó. En cuanto a lo denunciado por Educación que “hasta el momento queremos ver las actuaciones porque a nadie le consta lo que ellos dicen que pasó. Hasta existen actuaciones apócrifas, con eso digo todo”.

Volver a trabajar

Uno de los docentes sancionados y separados del cargo, es el ahora ex director de la E.P.E.T n° 2, Prof. Oscar Aurelio Leguizamón. Presente durante la toma del establecimiento consideró que en estos momentos están solicitando a las autoridades educativas que la investigación continúe pero que los sancionados vuelvan a sus puestos de trabajo. Se trataría de esta manera de revisar y revertir el artículo n° 2 de la disposición y sobre ello Leguizamón acotó: “lo que solicitamos es trabajar bajo este artículo, no pedimos otra cosa. Queremos que se destrabe el tema de nuestras funciones y haberes, mientras se siguen los pasos administrativos”.

En referencia a los cuestionamientos, el ex directivo negó que exista la falsificación de documentación y que docentes no estuvieran cumpliendo con sus funciones. “Lo que existió es ausencia de firmas pero los docentes sí estuvieron trabajando. A mí me sorprende esta situación porque el dictado de clases ha sido normal, de lo contrario los padres se habrían manifestando. Estos mismos que ahora están aquí nunca reclamaron por falta de clases”, sentenció.

En estos momentos se desarrolla el corte en la avenida y se espera que otras autoridades de Educación se contacten con los padres, quienes son los que encabezan la protesta junto a los alumnos.