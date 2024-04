Paso a paso, cómo hacer crema chantilly

Esta es la receta para hacer crema chantilly rápido, fácil y con pocos ingredientes en tu casa. Esta preparación es ideal para utilizar en todo tipo de postres como tartas, tortas, cupcakes. También funciona como base para hacer mousse y helados. Seguí este paso a paso y prepará este dulce.

Qué ingredientes necesito para hacer crema chantilly

500 ml de crema de leche para montar

50 g de azúcar glas

1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer crema chantilly: receta paso a paso

La crema de leche debe estar muy fría para que se monte correctamente. Podés refrigerarla durante al menos 24 horas o colocarla en el congelador durante 30 minutos. También es importante enfriar el bol y las varillas de la batidora.

Colocar la crema de leche fría en un bol y comenzar a batir a velocidad media con una batidora eléctrica o unas varillas manuales. A medida que la crema se vaya montando, aumentar la velocidad gradualmente.

Cuando la crema esté a medio montar, agregar el azúcar glas y la esencia de vainilla (si se usa). Continuar batiendo hasta que la crema forme picos firmes.

La crema chantilly se puede usar para decorar postres, rellenar tartas, cubrir cupcakes o simplemente disfrutar sola.

Recomendaciones para hacer crema chantilly

No batas la crema de leche demasiado tiempo, ya que se puede convertir en manteca.

Si la crema chantilly no se monta correctamente, puede ser porque la crema de leche no estaba lo suficientemente fría o porque el bol o las varillas no estaban fríos.