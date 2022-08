Polémico despido de una enfermera contratada del Hospital de Villa Dolores

El conflicto en el sector salud se sigue complicando. Luego que una enfermera del hospital chacarero fuera notificada de su despido mediante carta documento, sus compañeros y colegas tomaron la determinación de iniciar medidas de fuerza. La perjudicada es María Emilia Vélez, quien trabajaba en el nosocomio desde hace seis años e integra el grupo de empleados de la salud que fueron pasados a calidad de contratados en Diciembre pasado, según el listado que envió ATSA al Ejecutivo provincial.

El despido, que causa malestar en el Hospital de Villa Dolores, sería porque la trabajadora fue incluida en un listado de personas que se adhirieron al paro y quite de colaboración que proponía ATE Salud el pasado jueves 11 de agosto. La perjudicada, en diálogo con una emisora radial, desmintió haber participado de la medida de fuerza y se mostró consternada por la determinación de las autoridades, tanto de Salud como de Trabajo.

En el medio, sus compañeros marcaron el malestar creciente por la existencia de un listado de trabajadores que se sumaron a las protestas que se vienen realizando desde hace un par de meses. Acusan, que participar de un derecho, y lo mismo consideró María Emilia, quien además agradeció el apoyo de sus colegas.