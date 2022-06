Protesta de ahorristas: ya son dos los encadenados

Se mantiene la medida que tomó el pasado domingo a la tarde Néstor Adrián Leiva, uno de los tantos damnificados por las financieras, quien decidió no solo encadenarse en un sector de la Plaza 25 de Mayo sino que además permanece allí a pesar del clima, procurando de esta manera llamar la atención y lograr la devolución del dinero.

A él se sumó este lunes por la noche un compañero de trabajo, quien al igual que el primer ahorrista, puso todo el dinero de su indemnización en Adhemar Capital.

En diálogo con La Unión Jorge comentó que sumó al reclamo y aunque pasan los días, no han obtenido respuesta de parte de las financieras. “La idea es seguir con la protesta hasta que aparezca alguien responsable y nos devuelvan el dinero que invertimos”, acotó el ahorrista. Luego comentó que el último pago que recibió fue en Diciembre y tras eso, no obtuvo respuesta ni novedades de la firma. “Mi contrato se terminaba en Abril. Los meses que no nos pagaron nos re estructuraron pero como todos saben, nunca más tuvimos novedades”, dijo.