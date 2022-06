Ahorrista encadenado: pasó la noche en la plaza y está en contra de la domiciliaria de Bacchiani

Las historias de los estafados de las financieras se multiplican y todos apelan a distintos recursos para poder recuperar lo invertido. Ahora, luego de las manifestaciones en la puerta de las viviendas de los financistas apuntados, se agregó la modalidad de encadenarse. Esto lo lleva adelante Néstor Adrián Leiva quien desde este domingo a la tarde se ubicó en la esquina de República y Rivadavia de la Plaza 25 de Mayo.

El ahorrista de Adhemar Capital y Beta Bank que pasó la noche encadenado y en dialogo con La Unión comentó que de momento su expectativa es recuperar el dinero que puso y ya no la renta que le debía ocasionarle la inversión. “No estaba en mis planes esto. Es algo atípico para mí el hacer algo así pero me han llevado el extremo. La plata que puse en Adhemar era de una indemnización de 16 años de trabajo y era mi futuro y el de mi familia”, comentó.

Leiva señaló que algo de ese dinero, que no fue a las financieras lo invirtió en herramientas para un taller para autos pero a pesar esto consideró “injusto ver mis ahorros parados, los que fueron confiados en una empresa visible. No me metí en una cueva, me metí en un lugar habilitado”.

“Mucha gente piensa que fui un tanto por dejar mi plata ahí y que me faltó conocer de finanzas pero no es así. Desde el más chico al más grande cayó. Empresarios, políticos, abogados, contadores y por eso no me parece justo tener que llegar a esta punto para ver qué solución me pueden dar”, sentenció.

El ahorrista opinó en contra de las voces de sus pares que solicitan la prisión domiciliaria de Edgar Bacchiani. “Me parece que no es adecuado que después de dos días de haber pagado, se le fuera a conceder. Es algo descomunal. Esa medida es más para beneficiar a otras personas”, consideró.