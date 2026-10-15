Rescataron una criatura "poco frecuente": estaba malnutrida y llena de pulgas

Un gato de los pajonales, también conocido como gato pajero, fue rescatado en la provincia de Córdoba luego de ser encontrado en estado de malnutrición y con una importante presencia de pulgas. Se trata de una hembra juvenil que fue hallada por una familia de la zona comprendida entre las localidades de La Calera y Salsipuedes, y posteriormente entregada a los Bomberos Voluntarios de La Calera.

El caso involucra a una especie de fauna silvestre que, aunque tiene presencia en toda la provincia de Córdoba, no es habitual de encontrar. El hallazgo permitió que el animal fuera puesto bajo asistencia para evaluar su estado general y comenzar las intervenciones necesarias para atender las condiciones en las que se encontraba.

Según informó la Policía Ambiental de Córdoba, el ejemplar no presenta lesiones externas ni internas. Sin embargo, la evaluación permitió advertir que tiene bajo peso y una importante cantidad de pulgas, dos aspectos que requieren atención durante el proceso de recuperación.

Tras su entrega a los bomberos voluntarios, el animal fue trasladado a la Reserva Tatú Carreta, donde permanece bajo evaluación y asistencia. Allí, los responsables trabajan para corregir su alimentación y eliminar los parásitos que afectan al ejemplar.

Gato del pajonal

La recuperación

La hembra juvenil se encuentra actualmente en la Reserva Tatú Carreta, donde recibe los cuidados correspondientes a las condiciones detectadas al momento de su rescate.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Ambiental de Córdoba, el gato de los pajonales no presenta lesiones externas ni internas. No obstante, su bajo peso y la presencia significativa de pulgas constituyen los principales aspectos identificados en la evaluación inicial.

Por ese motivo, las tareas de asistencia están orientadas a corregir su alimentación y eliminar los parásitos. Ambos objetivos forman parte del trabajo que se desarrolla en el lugar para atender el estado de malnutrición con el que fue encontrado.

La permanencia en la reserva permite que el ejemplar continúe bajo evaluación mientras se llevan adelante estas intervenciones. La información disponible no detalla cuánto tiempo demandará el proceso de recuperación ni establece cuándo podría concluir la asistencia.

El rescate comenzó con el hallazgo realizado por una familia de la zona, continuó con la entrega del animal a los Bomberos Voluntarios de La Calera y culminó, en esta primera etapa, con su traslado a la Reserva Tatú Carreta. De esta manera, la hembra juvenil quedó bajo cuidado especializado para atender las necesidades detectadas.

Cómo es el gato de los pajonales

El gato de los pajonales, conocido también como gato pajero, presenta características físicas que permiten distinguirlo de un gato doméstico y de otros felinos silvestres presentes en Argentina.

Entre sus particularidades, se destaca que es algo más grande que un gato doméstico. Su cabeza es aplanada, sus orejas tienen forma triangular y su dentadura está menos desarrollada que la de otros felinos salvajes del país. El pelaje también constituye uno de los rasgos distintivos de esta especie. Se caracteriza por ser largo, mientras que las orejas son algo puntiagudas. Además, presenta rayas en las patas y en su cola corta, características que forman parte de su aspecto físico.

Estos rasgos permiten identificar al animal como un ejemplar diferente de los gatos domésticos, aunque su tamaño pueda resultar relativamente similar a primera vista.

Las particularidades anatómicas y el aspecto del pelaje forman parte de la descripción de una especie silvestre que habita en la provincia de Córdoba, pero cuyos ejemplares no suelen encontrarse con frecuencia.

Una especie considerada vulnerable en Argentina

El gato de los pajonales tiene presencia en toda la provincia de Córdoba. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida sobre el rescate, no es habitual encontrar ejemplares, una circunstancia que hace poco frecuente este tipo de hallazgos.

A escala nacional, la especie está incluida dentro de la categoría de conservación "vulnerable" en Argentina. Esta clasificación constituye uno de los datos centrales vinculados con el animal rescatado, ya que da cuenta de su situación dentro de las categorías de conservación mencionadas en la información del caso.

El ejemplar encontrado entre La Calera y Salsipuedes es una hembra juvenil que, al momento del rescate, presentaba bajo peso y una importante presencia de pulgas, aunque no tenía lesiones externas ni internas, según precisó la Policía Ambiental de Córdoba.

Actualmente, su atención continúa en la Reserva Tatú Carreta, donde se trabaja para mejorar su alimentación y eliminar los parásitos detectados.