Salud intimó a los cirujanos a regresar al trabajo y anunció medidas legales

La polémica surgida este miércoles, luego que un grupo de profesionales del nosocomio capitalino en protesta por recortes indebidos suspendiera sin previo aviso las cirugías que estaban programadas, tiene ahora respuesta de parte de las autoridades del hospital y del propio Ministerio de Salud. La resolución sobre este conflicto llega luego de una evaluación sobre la legalidad de lo hecho, tal y como se había adelantado a La Unión.

Ahora, mediante comunicado se informó que en función de la “preocupación por dicha medida” el equipo directivo del Hospital Interzonal San Juan Bautista, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Provincia, ya informó al Jefe de Departamento Quirúrgico que debe proceder a “instar a los profesionales a retomar las actividades habituales”.

Según la determinación de la directiva, las primeras operaciones deben ser las de los pacientes que se vieron afectados este miércoles.

La situación no se quedará en esto porque habrá consecuencias legales para los cirujanos. “Se procederá a realizar la notificación formal de dicha intimación. Asimismo, paralelamente se han iniciado las correspondientes medidas legales y administrativas para los profesionales involucrados en la decisión”, se marcó en el final.

El reclamo

Vale indicar que los directivos del hospital y el titular de Salud, no hacen mención alguna sobre el reclamo económico que originó la protesta de los médicos, y que este jueves obtuvo el respaldo de Aprosca. Este se basa en el pedido de restitución de la equiparación salarial 2023, reconocimiento que la gestión de Raúl Jalil le otorgó hace un año y que ahora estaba pendiente de pago.

Para lograr el pago de este diferencial, los profesionales suspendieron las operaciones, lo que tuvo un tinte dramático por lo intempestivo de la medida, ya que, como indicaron los pacientes afectados, a estos ya se los había preparado por sus intervenciones y ya en el quirófano, es que se les comunicó que el procedimiento no se realizaría. La mayoría de los afectados llevan semanas internados en el hospital y muchos son del interior de la provincia, dado que, en sus centros de salud, el procedimiento quirúrgico no se puede realizar y ellos, a la vez, no cuentan con los recursos económicos para hacerlo en una clínica o sanatorio privado.