Semana clave: se definiría el acuerdo salarial y crece la expectativa en el sector salud

El largo conflicto en la salud pública podría en los próximos días comenzar a tener un posibilidad de arreglo, teniendo presente que dentro de este grupo que mantiene el diálogo con el Gobierno provincial, no se encuentra Aprosca que es la entidad que sostiene la lucha en la calle. Estos están con contra de lo que se fuera a ofrecer por cuanto sostienen que está lejos de la mejora salarial que están pidiendo, la que se ha cerrado en un piso de $270 mil para todas las categorías. En tanto, lo que se está negociando con ATE Salud y los Autoconvocados de la Salud, rondaría en una cifra similar al 80% solicitado durante la conciliación obligatoria y que en su momento, no fue aceptado por la Provincia.

Al respecto y para ser precisos, no hay datos certeros de cuánto se va a ofrecer a los trabajadores, si se tiene en cuenta que justamente la semana pasada el mismo primer mandatario provincial había sentenciado que "no se puede dar más aumentos" pero la presión de la situación social, en particular de los pacientes que se están viendo afectados, llevó a reabrir el diálogo y dar margen a una nueva oferta.

Esta posibilidad se habló el miércoles pasado, durante la segunda reunión de esta nueva etapa con los gremios de salud, que a la fecha aún no sumó a ATSA, como se había mencionado en un primer momento. En el encuentro de hace unos días, tras el polémico portazo de Aprosca, se convino la conformación de una comisión para analizar el escabroso punto. Si como refirió en su momento José Traverso a La Unión que "falta poco para que se logre", para esto previamente debería haberse concretado el encuentro de esta comisión, que hasta ahora no se dio.

No obstante esto, el gremialista insiste que en este este lunes y martes “debe haber novedades por lo menos de un ofrecimiento y un previo acuerdo”. De ser así, a esto luego seguirá la comunicación a las bases, que en asambleas darán o no conformidad a lo propuesto.

El portazo

Ausente de esta instancia sigue Aprosca, que tras la marcha del jueves sigue desafiando a los gremios que se reunieron con el Gobierno por lo que solicitaron y lo que van a recibir. Sostienen que van a “ser migajas”.

Y en este sentido Julio Sánchez deslizó: “si dan los 1.125 puntos al punto índice, si va a estar solucionado el conflicto pero sabemos que ni lo pidieron”. Luego sentenció “les pido a todos los gremios que se sentaron con el Gobierno y a los grupos que los usan pero no saben, que presenten un petitorio 2022 con el sello de ingreso por mesa de Entrada. Así vamos a saber si están mintiendo o si son parte del Gobierno”.