Sin harina subsidiada en Catamarca, se viene un nuevo aumento del pan

La esperanza de los panaderos era que llegara la anunciada harina subsidiada y por ende, los clientes aguardaban que el precio del pan bajara. Sin embargo, el valor de la harina volvió a subir y el sector espera soluciones inmediatas para evitar más pérdidas. Antes de Semana Santa el precio del primer ingrediente subió $200, en referencia a la bolsa y se estima que los valores ahora van a rondar los $2.090 a $2.150, según la calidad.

Desde el Centro de Industriales, Panaderos, Pasteleros y afines confirmaron que el panorama para el sector no es el mejor, a la vez que indicaron que “a ningún lugar del país” llegó la tan anunciada harina subsidiada. Así lo indicó Juan Bo, vocero de la institución quien además consideró que “todo es un sinsentido. Es ilógico hacer un fideicomiso al trigo para que baje el pan. El tema es que ese fideicomiso no pudo ser financiado porque hay un amparo de la Sociedad Rural de Río Cuarto por el tema de las retenciones. Y es por eso que, en definitiva, no bajó el precio de la harina”.

Para desalentar aún más a los consumidores, Bo indicó: “en Catamarca no va a bajar el precio del pan porque nosotros estamos con un precio que no está dentro del acuerdo. Lo firmado por la Federación Argentina de la Industria del pan con Feletti era que el pan iba a volver a tener un precio entre los $220 y $270, siempre hablando del pan francés, si la bolsa de harina se volvía a $1.150. La bolsa en estos días está en los $2.200. En tanto, en nuestra provincia el kilo de pan está a $250, por lo tanto era prácticamente imposible de aplicar lo decidido”.

La realidad del panadero con estos valores es complicada. Como se sabe, son pocos los que hoy en día compran un kilo de pan y esto gracias a la situación económica. Solo se consume por unidades. Esto obviamente repercute en la economía del productor. Y ante esto Juan Bo comentó “estamos ante la merma diaria del consumo en $10. Es decir que piensan solucionar la inflación con el valor de un caramelo por día” .

Inflación y nuevo aumento

“Esto era una intensión política a partir del anuncio del Presidente sobre la ´guerra a la inflación´. En una guerra se necesita encontrar un enemigo y ese enemigo es el que provoca la inflación. Y para ellos el que provoca la inflación es el panadero que amasa el pan, como también el supermercadista que aumenta el fideo. Es decir, que ellos no tienen nada que ver con la inflación y siempre la culpa es nuestra”, sentenció con dolor en diálogo con Radio Valle Viejo.