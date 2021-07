Sostienen que la Ivermectina, con dosis mayores sí tiene efecto antiviral en pacientes con Covid

La semana pasada el director del Hospital “Carlos G. Mabrán, Dr. Daniel Godoy reavivó el debate en torno a la Ivermectina al sentenciar que su uso en pacientes con Covid estaría descartado en nuestra provincia, por cuanto quienes la tomaron “fueron más rápido al respirador y tuvieron muchas más complicaciones trombóticas".

El facultativo basó sus dichos en un estudio que realizó el Instituto de Cardiología de Corrientes sobre 500 personas y su postura fue duramente cuestionada en las redes por pacientes que sí fueron prescriptos con este antiparasitario, quienes además confirmaron haber obtenidos muy buenos resultados.

El Dr. Julio Vallejos, director ejecutivo de este centro de salud de la provincia correntina y quien dirigió el estudio citado por el titular del Monovalente, dio precisiones sobre el mismo señalando que el grupo de personas que accedieron a la prueba ya estaban diagnosticados, confirmando que el medicamento no fue usado como preventivo sino ya como tratamiento. Precisó que dentro de las 48 hs de tener confirmado con PCR el Covid, se les inició la administración de Ivermectina a la mitad de los pacientes y a los restantes se procedió con un placebo.

A la hora de elaborar los resultados, una de las primeras conclusiones sobre lo visto con el grupo al que se le administró Ivermectina, se observó que tuvo un 35% menos de hospitalizaciones. “Este era el punto final que evaluaba este estudio y esta diferencia, que es importante, cuando se aplica a los test estadísticos que se necesitan hacerlos para saber si este contraste fue producto de la Ivermectina o producto del azar, lo que se encontró es que esta disparidad no alcanzaba el rango de ser estadísticamente significativa. Entonces no podemos afirmar que efectivamente esto haya sido por el antiparasitario”, comentó el director ejecutivo del centro de salud de Corrientes en diálogo con Radio Valle Viejo.

Razones

Ante esto y según los dichos de Vallejos, y para poder seguir analizando el resultado, se advierten tres razones por las cuales el estudio no fue contundente, tal como se esperaba. Y en este punto se marcó que el trabajo fue diseñado para encontrar una incidencia en las hospitalizaciones, es decir que sobre los 501 pacientes que ingresaron se pensaba que se iban a internar el 10% como mínimo pero en realidad la cifra sólo llegó al 6%. Lo otro a tener en cuenta es que tal vez el muestreo debería haber tenido el doble de participantes, para así darle más “potencia estadística”, pero el facultativo cree que el motivo que inclina más la balanza y que hubiese logrado una conclusión más contundente gira en torno a la cantidad de dosis que se administró a los pacientes.

Según Vallejos “tenemos alta sospecha de que esto haya sido así. Esto porque cuando nosotros diseñamos el estudio en Junio del año pasado, no se sabía nada o muy poco sobre cuáles eran las dosis efectivas reconocidas clínicamente sobre la eficacia de la Ivermectina. Entonces nosotros usamos las dosis que estaban aprobadas como antiparasitarias, esto porque priorizamos la seguridad de los pacientes. Posiblemente y con los resultados a la vista, tal vez la dosis haya sido baja y capaz, de haberse dado una dosis mayor como se demostró posteriormente en trabajos realizados luego, hubiésemos encontrado la diferencia que estábamos buscando”.

Sin efectos colaterales

Los otros estudios a los que refiere el médico correntino es el que se publicó en la Revista The Lancet hace un mes y que fue realizado por investigadores también argentinos, encabezados por Alejandro Trolevieski, quienes a diferencia de lo hecho en Corrientes, probaron con el triple de la dosis que tomó como referencia Daniel Godoy. En este caso, y con este aumento de medicación y además con más días de tratamiento sí se terminó demostrando el efecto antiviral de la Ivermectina. “Por esto me arriesgo a pensar que nuestros resultados no tuvieron la contundencia porque nuestra dosis fue baja”, sentenció el médico correntino.

Vallejos no sólo sostuvo que el antiparasitario del que se habló y se habla durante esta pandemia es “una droga segura” y en contrario a lo dicho por el director del Monovalente, “es un fármaco que cuando se usa tiene muy bajas probabilidad de producir efectos colaterales indeseables y tóxicos”.