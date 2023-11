Trabajadores de organismo provincial generaron quema indebida de pastizales sobre Ruta n° 1

Mientras se registran altas temperaturas y el índice de peligrosidad de incendios se mantiene en extremo en la provincia, el consejo que siempre se da a la comunidad es que no se deben generar quemas, y que de esta manera se evita la generación de siniestros forestales. Tales recomendaciones no son tenidas en cuenta por un organismo provincial en particular y de esto dan cuenta recurrentemente vecinos de la zona de Ruta n° 1, en Fray Mamerto Esquiú.

El nuevo reclamo es sobre un hecho que se reitera en el tiempo y que tiene como protagonistas al personal de Vialidad Provincial afectado a este sector en las labores de poda y mantenimiento de banquina. Estos, luego de hacer la limpieza, proceden a quemar las ramas y desechos en zona que tiene advertencia de que esto no se debe realizar. A metros de la quema registrada este martes, hay un cartel que marca la prohibición iniciar fuego, pero los operarios hacen caso omiso de esto. Es más, la comuna sanciona a los vecinos que generan quema de basura al aire libre y más aún en zona de banquina.

Es en relación a esto, es que toma valor el reclamo de lo sucedido durante esta jornada, porque otra vez personal de ese organismo procedió a la quema, tras la limpieza del tramo entre la Rotonda de la Quebrada de Moreira y la zona de los semáforos. Ante esto nuevamente Bomberos Voluntarios de Valle Viejo debieron trasladarse al sector para sofocar las llamas.

No está de más acotar, que, por la sequía, y la característica de la vegetación, que es toda arbustal, una chispa de más puede derivar en un siniestro forestal. De hecho, este fin de semana pasado, la Brigada de Incendios Forestales trabajo cerca de este lugar, más precisamente en la Quebrada de Moreira, sofocando un incendio, en el que intervinieron tanto el helicóptero y el avión hidrante para poder contenerlo.

Los vecinos que alertaron de lo sucedido este martes también dieron aviso a las autoridades policiales, quienes se mostraron disconformes con el proceder del personal del organismo provincial, marcando que en reiteradas oportunidades se les dieron advertencias sobre este accionar.