Tras 87 años, la zapatería Jara Calzados cierra sus puertas

Luego de 87 años con presencia en la ciudad, la zapatería Jara Calzados cerrará sus puertas, al bajar la persiana de forma definitiva el local que estaba emplazado en Mota Botello al 600, entre las calles Rivadavia y Salta, pleno microcentro.

La tradicional zapatería se encontró con una alarmante situación que transita gran parte del rubro comercial a raíz del coronavirus, y pone punto a final a su recorrido. Las medidas tomadas por el Gobierno para bajar la circulación y así lograr el descenso en los contagios, también tienen su desgastante contraposición económica, y es la que venía sufriendo desde el año pasado este comercio, como muchos otros.

“Es una decisión muy dura que hubo que tomarla porque la situación no da para más y entre todos los gastos que uno tiene no se puede trabajar tranquilo”, dijo Marcelo Jara, propietario del tradicional local, quien agregó que "ahora estamos trabajando miércoles, jueves y viernes, pero me acaba de informar de la Unión Comercial que vuelve la venta online que para el rubro es imposible hacerlo así".

Jara mantendrá abierto su local de calle Mota Botello hasta liquidar el stock. Se prevé que sea posterior al Día del Padre.