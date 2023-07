Tras la ruptura con ATE, Traverso reinstala Autoconvocados de la Salud

No fue el primer desencuentro pero sí el más contundente y por eso marcó el quiebre entre Ricardo Arévalo y José Traverso. De esta manera la agrupación ATE Salud tomó la determinación de salir del ATE, confirmando no solo la fractura dentro de este gremio sino también el resurgimiento de Autoconvocados de la Salud.

Todo se desencadenó luego del último acuerdo salarial firmado por este gremio junto a UPCN y Vialidad con el Ejecutivo Provincial. Según el referente de salud, el actual secretario general de ATE no respectó la decisión de las bases y desoyó el pedido previamente formulado por un 80% de incremento. “El dice que no es así pero no vamos a entrar en un dime y diretes. La decisión ya está tomada”, aseguró Traverso ante la consulta de La Unión por la reacción de Arévalo.

En vista de esta ruptura y para mantener el plan de lucha ya iniciado, el gremialista confirmó que el próximo jueves se va a realizar una nueva marcha. A esta están invitados todos los trabajadores de la Administración Pública que están disconformes con el último aumento para conformar. La instancia, prevista para las 20 hs en la Plaza 25 de Mayo, también será propicia para que se comience a trazar la nueva estructura de los Trabajadores Autoconvocados.