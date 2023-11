Turismo y balotaje: el feriado dejó baja ocupación en los puntos turísticos

Otro factor a tener en cuenta es el turístico, por cuanto este balotaje coincidió con un nuevo feriado largo. A nivel provincial, los datos del impacto de esto se van a conocer recién este lunes, según indicaron desde la cartera de Culttura, Turismo y Deportes. No obstante, la tendencia en el país, estuvo marcada por la baja ocupación en los puntos turísticos. Así lo aseguraron consultores privados, quienes indicaron que se registró la mitad de movimiento que el año pasado y que hubo poca afluencia de turistas locales. Los hoteles de la Costa Atlántica operan en la mitad de su capacidad en la vecina provincia de Salta, la presencia fuerte fue de extranjeros.

El fin de semana largo en coincidencia con el balotaje presidencial derivó en bajos niveles de ocupación en los principales centros turísticos del país, principalmente en la Costa Atlántica, y en el NOA, tras la decisión gubernamental de no mover el feriado de mañana.

Impacto

“La ocupación hotelera es baja. Las reservas no pagadas seguramente se cayeron”, había anticipado el viernes Salvador Femenia, de la Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa). “El balotaje va a impactar en el turismo. Es un fin de semana dentro del calendario turístico que no es el más exitoso y con este condimento se va a ver afectado”, amplió.

Las ventas cayeron a la mitad de las registradas en un fin de semana largo habitual, según un relevamiento realizado entre representantes del sector, y la ocupación hotelera en los principales destinos ronda entre el 40% y el 45%, según le informaron a Todo Noticias.

Salta es una de las ciudades de la Argentina más visitada en cada fin de semana largo, sin embargo, la ocupación hoy es del 70 por ciento y la gran mayoría son extranjeros.