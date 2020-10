Un grupo de empleados de una empresa de seguridad reclaman el pago de sus haberes

A uno le deben el pago del sueldo de hace tres meses, otro de hace dos meses, otro de hace un mes, pero así, siguen sin tener respuestas según los denunciantes. La situación actual apremia y el reclamo general hacía la empresa es poder cobrar por el servicio prestado.

En diálogo con este medio, uno de los empleados, Agustín Díaz, habló en representación de todos y dijo: “Estamos trabajando para esta empresa que anteriormente tenía otro nombre, ejercemos labor en un centro comercial, en farmacias. El sueldo base para un empleado de seguridad tiene que ser de $32.600 según averiguamos en el CAPE y el dueño a cada uno de los chicos les dice que le va a dar $5.000 a $7.000”.

“Un supervisor de la empresa corrió a varios chicos por el simple hecho que preguntaban sobre cuándo se les iba a abonar su sueldo debido el atraso en el pago del mismo”.

Explicó: “Hay chicos que tienen cuatro, cinco, seis meses que están trabajando y por ejemplo en la parte de las escuelas, las excusas de los dueños es que le rebotaron el cheque de educación. Pero, averiguamos y si se pagó ese cheque, por lo que no nos quiere abonar lo que nos deben”.

Cerró: “Con todo esta movida que estamos haciendo, recién se están preocupando por preguntarnos cómo estamos. Así como nos mienten a nosotros y nos corren, hacen entrar a chicos nuevos con la falsa promesa que les van a pagar un poco más. Hay chicas que a ellas si les pagaron porque tienen una relación íntima con los encargados, son pareja o familiares”.

Por su parte, los empleados manifestaron que siguen con las promesas de pago pero no cumplen y que para hacer un reclamo no pueden porque la empresa no tiene un lugar físico para hacerlo. La empresa brinda servicio de seguridad a dependencias públicas como Reconocimiento Médico y escuelas y a dependencias privadas como a farmacias y centro comercial.