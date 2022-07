Un intendente pagará un bono de $6.000 a los empleados de su municipio por el Día del Amigo

En medio de las dificultades económicas que atraviesa el país, con una inflación que supera el 60% en el último año y la escalada del dólar, un intendente correntino decidió pagar un bono de $6.000 a todos los empleados municipales por el Día del Amigo.

Se trata del mandatario de Goya, Mariano Hormaechea, quien publicó en su cuenta de Twitter el pago extra por ese particular motivo para toda la administración comunal, incluyendo al personal contratado.

“Buenas tardes! He decidido que la Municipalidad abone $ 6000 a todo el personal dependiente (planta permanente, contratados, personal por día y personal por expedientes) para celebrar el mes del DÍA DEL AMIGO”, publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, en otro mensaje, Hormaechea publicó el cronograma de pagos con el siguiente detalle: “Planta permanente y contratados: el 20 de julio medios habituales de pago. Personal por día: junto al pago semanal a realizarse el 15 de julio. Personal por expediente: junto a la retribución correspondiente al mes de julio”.

De acuerdo al intendente de Goya, el bono de $6.000 por el Día del Amigo “favorece en primer término al trabajador”. En ese sentido, dijo que el municipio no desconoce la situación económica del país y “todo lo que ha sucedido en estos últimos días en el país” en relación a los cambios en el Gabinete Nacional. No obstante, remarcó que el plus por el Día del Amigo “dinamiza la economía local”.

“Desde el primer día nos planteamos la continuidad de un proyecto de trabajo que incluye aumentos salariales, como los anunciados hace una semana atrás, y también el esquema de bonos que se dieron en la gestión anterior y que habíamos dicho que continuaríamos con ellos”, publicó Hormaechea en redes.

A lo que agregó: “Cumpliendo con la palabra y el compromiso asumido en diciembre, en el mes de mayo efectivizamos el primer bono por el día del trabajador, y en junio para el día del padre. También ya estaba presupuestado este bono del Día del Amigo, el cual ya se otorgó en su oportunidad”.

La medida del intendente correntino se da en un contexto de debilidad económica y financiera y en medio de un cimbronazo político tras la renuncia del ahora ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Tal es así que la crítica situación cambiaria y monetaria se siente ahora en la calle, donde se observan aumentos preventivos por parte de comercios que perdieron referencia de precios y se cubren ante el temor a no poder reponer mercadería.

Cabe recordar que la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis remarcó la necesidad de apegarse al equilibrio fiscal en un momento en el que la Argentina necesita recomponer sus cuentas públicas. Y fue prácticamente lo primero que dijo tras hacerse cargo del Palacio de Hacienda.

“Creo en el equilibrio fiscal”, dijo Batakis en un breve contacto ante la prensa tras prestar juramento en su nuevo cargo.

“Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, con seguir con el programa económico que el presidente vino marcando”, dijo Batakis.