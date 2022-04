Vandalizaron la imagen del Beato Esquiú emplazada en el monumento de Piedra Blanca

En las últimas horas se conoció un triste hecho que vino a poner dolor en la comunidad de Fray Mamerto Esquiú. Vándalos produjeron daños a la imagen que honra al ilustre fraile nacido en Piedra Blanca cuando le hicieron estallar una botella de vino contra la escultura, provocando que la misma se manchara y los vidrios quedaran desparramados al pie del monumento.

El lugar que es punto de visita de fieles, vecinos y turistas, ahora se vio dañado por esta reprochable actitud de personas, que al momento no han sido identificadas.

El monumento, que se emplaza en las serranías de El Gracián , fue erigido sobre finales de 1976 por el reconocido escultor Antonio Emilio Forner, creador del mismo.

En febrero del año pasado y en vista a la Beatificación de Esquiú, una comisión de fieles de la comunidad parroquial inició la tarea de poner en valor nuevamente a la imagen y a toda estructura. A la cabeza de este grupo, se encontraba el Lic. Ariel Escobal, quien al ser consultado por Diario La Unión, se mostró dolido por el lamentable hecho.

El sayal manchado

“Con mucha tristeza vimos lo que le hicieron a la imagen del Beato Esquiú que se conserva en el Cerro de El Gracián. Al parecer, algunos inadaptados por herir susceptibilidades o porque no están en su justo equilibrio, han manchado la imagen de esta hermosa escultura de Antonio Forner”, dijo con pesar. Agregó: “uno siempre piensa que estás cosas no deberían pasar y por eso repudió totalmente estos hechos de violencia . Estoy en desacuerdo con esto, porque no solo producen un daño material sino también hieren lo que como comunidad se viene construyendo y sobre todo, a lo referido en cuanto a la imagen del padre Esquiú”.

Las expresiones de dolor por lo sucedido se reflejaron también en las redes sociales. Allí los vecinos y devotos marcaron, entre algunas de las consideraciones que “como ciudadanos del departamento, creyentes o no, debemos respetar y hacer respetar los símbolos. Y el ahora Beato lo es. Es parte de la identidad y el más importante, ya que el lugar en donde vivimos lleva su nombre, no es una cuestión caprichosa. Si en estos aspectos elementales no aparece el respeto, ¿cómo podemos pedir que se nos respete como pueblo para otras cosas?”.

Puesta en valor

Escobal recordó lo hecho durante las labores de restauración indicando que todo se realizó “con mucho esfuerzo” y marcó que de los trabajos fueron parte escultores de Buenos Aires que se encontraban en nuestra provincia meses previos a la Beatificación de Esquiú. El docente marcó que lo hecho en el monumento “fue considerable”.

Tareas de restauración

“Por el paso de los años tenía deterioros en su rostro, le faltaba su mano derecha. Todo fue recuperado, además de lo anterior, se trabajó también en el sayal y en el talón del fraile. Logrando también en poner valor los arcos que forman parte del monumento”, planteó.