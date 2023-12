Vecinos de El Lindero alertan por el inminente desprendimiento del cerro con otro alud

Luego del impactante alud de este domingo, que milagrosamente no se cobró la vida de ninguno de los habitantes de la zona, la tierra en El Lindero se sigue deslizando. Así se confirma lo dicho por Jesús Maza este lunes, al indicar que el lugar es inhabitable, en función de lo inestable del suelo y, por sobre todas las cosas, porque sería inminente que el cerro termine de ceder por completo.

El fenómeno sobre el que los técnicos no dieron precisión en cuanto a qué fue lo que motivó el comienzo de los desplazamientos y las grietas mismas, este martes sigue teniendo consecuencias. Los vecinos y pobladores, presentes en el cerro, nuevamente son los únicos que advierten e informan sobre lo que sucede en el lugar. A poco más de 48 horas del suceso las nuevas grietas se han ampliado y separado a más de 5 metros. El relevamiento llevado a cabo por Maza, uno de los integrantes de la familia afectada, indica que estas aberturas se “asentaron de cero a 10 metros”.

Con estos datos, el pronóstico no es para nada alentador. “Se puede apreciar que se asentó la montaña, con un volumen de tierra y ahora es cuestión de días o menos, para que todo esto se vaya al bajo, es decir, que se produzca un nuevo alud”, sentenció el vecino. Luego, según lo publicado en sus redes indicó que el panorama actual “está peor que antes”. Foto gentileza Jesús Maza

Lo dicho genera preocupación porque, aunque en el sector ya no hay familias habitando en las viviendas, si hay movimiento de pobladores por el lugar, y ante un alud, el deslizamiento de tierra podría igualmente generar víctimas. Esa es la mayor alarma en cuanto a este tema, porque lo sucedido este domingo, llegó hasta la misma ruta. De ser mayor un próximo evento, las consecuencias podrían ser mayores. Foto gentileza Jesús Maza

En él mientras tanto, finalmente la anunciada presencia del primer mandatario provincial, Lic. Raúl Jalil en la zona, tal apuntada esta por el intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez, no se concretó. Aunque la misma no se descarta para las próximas horas, todo dependía no solo de la agenda del Gobernador sino de las medidas económicas que se esperaban desde Nación y la reunión con los gremios que había quedado pendiente. Por otra parte, confirmaron a La Unión, que recién este martes se restableció efectivamente el servicio de luz en las viviendas cercanas a, alud y respecto a las viviendas donde serían trasladados los afectados, esto aún no se concretó, porque justamente se espera la llegada del Gobernador de la provincia.

El alud

El fenómeno que tiene conmocionado a Aconquija, en particular a el paraje de El Lindero, ocurrió este domingo. El alud fue producto del deslizamiento de tierra del cerro que lleva el mismo nombre, sobre el cual desde septiembre los vecinos venían advirtiendo sobre un derrumbe en la zona. Desde ese momento, se activaron todas las alarmas, pero las acciones no fueron consecuentes con la realidad. En el medio el informe de un geólogo, el cual sigue siendo duramente cuestionado, y el primer intento de acciones desde Defensa Civil y la comuna, han dejado a la comunidad insatisfecha. Ahora las familias afectadas, porque una vivienda fue arrasada y otra quedó hasta la mitad de barro, fueron evacuadas y relocalizadas en otro sector.