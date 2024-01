Voraz incendio en el Parque Nacional Los Alerces: afectó más de 500 hectáreas

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces comenzó este jueves por la noche, y desde entonces no ha parado.

Los dos focos que comenzaron el jueves eran muy cercanos, por lo que a medida que fueron creciendo, se transformó en uno solo que actualmente afecta a casi 600 hectáreas.

Las autoridades creen que se trata de un incendio intencional. Según informaron este sábado por la mañana, se encuentran trabajando 64 personas en la línea, dos aviones y dos helicópteros.

Mario Cárdenas, jefe del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), informó, en una entrevista con Radio Nacional Esquel, que “están trabajando con los recursos disponibles”. Además, confirmó que el incendio se extendió hasta alcanzar una superficie de 577 hectáreas. “La cabeza del fuego salió de la jurisdicción del Parque y entró a la provincia”.

También, indicó que las condiciones climáticas no ayudan frente a este panorama. “Lamentablemente, estamos ante un verano muy seco, de mucha temperatura y viento. Esperamos que esta noche baje un poco más la temperatura, porque el incendio anoche tenía una actividad como si fuese de día. La temperatura era muy alta y bajó recién después de las 2 de la mañana”, agregó.

“El incendio está sin control, se está quemando bastante sobre la ladera derecha del lago hacia arriba, hacia la Cordillera, así que no hay peligro de que llegue a las viviendas, complejos, cabañas o campings”, explicó Eduardo Pérez, subsecretario de Protección Civil de Chubut, en diálogo con TN.

Además, explicó que en esa zona solo hay vegetación y que no hay animales que corran riesgo. “Si el viento sigue así, hacia arriba, no va a haber ningún tipo de inconveniente con las viviendas o las personas”, agregó. Sin embargo, estima que el operativo para combatir el fuego siga por unos días más.

En el lugar, se encuentran trabajando 64 personas en la línea. (Foto: X/bairesnews)

Según las primeras pericias, Pérez sostuvo que “fue intencional porque comenzó a las 22:40 horas en un lugar donde no hay acceso a público, no es un lugar transitable ni de acampe. Así que no puede haber quedado ningún fogón prendido”. Además, agregó que fueron dos focos indistintos los que se encontraron, lo cual fortalece dicha hipótesis.

“La Justicia tendrá que investigar y averiguar lo que ha sucedido. Esto lo venimos sufriendo hace muchos años”, cerró el subsecretario.

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación comunicó que se desplegaron cuatro aeronaves hidrantes dispuestas por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para combatir el incendio. También participan, junto a la brigada forestal de Chubut, los bomberos voluntarios de Trevelín y Esquel.

Desde que comenzó el incendio forestal en inmediaciones del lago Futalaufquen, el SNMF emitió un pronóstico meteorológico especial con el objeto de apoyar con información para la planificación de actividades de control y seguridad de los equipos de respuesta, que están conformados por personal de Parques Nacionales y de la provincia de Chubut.

Por otra parte, las autoridades del parque anunciaron el cierre de las sendas de alta dificultad Dedal y Cocinero durante las operaciones de combate del incendio, y desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana emitieron una alerta sobre la presencia de humo para los conductores que transitan por la Ruta Provincial 71.