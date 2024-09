Advertencia: Cuál es la nueva estafa virtual que vacía tu cuenta bancaria con un virus en el celular

Un nuevo virus que roba datos de tarjetas y vacía cuentas bancarias fue detectado. Este malware clona el chip NFC de dispositivos móviles, lo que permite a los atacantes realizar transacciones no autorizadas. De esta manera, los estafadores pueden hacer compras fraudulentas y retirar dinero de cajeros automáticos sin que la víctima lo note.

El ataque empieza a través de técnicas de ingeniería social, como el envío de mensajes SMS falsos, que incitan a las víctimas a descargar aplicaciones falsas. Estas aplicaciones suelen imitar a entidades legítimas como bancos o fintechs, haciéndoles creer que son confiables. Una vez que la víctima instala el software, el malware NGate se oculta en el dispositivo y comienza a operar en segundo plano, para capturar los datos NFC cada vez que se utiliza una tarjeta de crédito cerca del teléfono infectado.

El malware opera en segundo plano, lo que significa que el usuario no es consciente de su actividad en el dispositivo. Mientras el virus está activo, recopila y transmite datos sensibles hacia los servidores controlados por los atacantes, quienes pueden utilizarlos para realizar transacciones no autorizadas o retirar dinero de cuentas bancarias. Esta amenaza persiste incluso si el usuario no nota comportamientos extraños en su dispositivo.

Cómo evitar caer en esta modalidad de estafa virtual

Para evitar caer en este tipo de ataques, es fundamental descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales como Google Play o Apple App Store. Esto reduce el riesgo de instalar software maliciosos. Además, mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas es clave, ya que justamente las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades explotadas por malware como NGate. Ignorar estas actualizaciones puede dejar el dispositivo expuesto a ataques.

Otra medida de seguridad eficaz es desactivar la función NFC en el dispositivo móvil cuando no esté en uso. Esto reduce la posibilidad de que el malware capture datos sin que el usuario lo sepa. Muchos dispositivos permiten activar y desactivar NFC fácilmente, por lo que es una opción simple pero efectiva para protegerse de este tipo de amenazas. Además, es recomendable evitar el uso innecesario de NFC en lugares públicos.

El uso de soluciones de seguridad móviles actualizadas también es crucial para prevenir estos ataques. Aplicaciones de antivirus y detección de malware pueden ayudar a identificar amenazas antes de que comprometan la seguridad del dispositivo. Estas herramientas suelen incluir protección contra phishing, lo cual es importante ya que muchos ataques comienzan con intentos de engañar al usuario para que descargue software malicioso o comparta información confidencial.