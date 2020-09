El Caribe: la reinvención del turismo para revivir al paraíso

La pandemia del Coronavirus sin dudas que fue un duro golpe contra los distintos sectores, sobre todo, el turístico. Es que la expansión del virus provocó, según la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, una contracción del 62% respecto al 2019 y la reducción del número de llegadas de turistas en el mundo en un 73 %.

Sea cual sea el destino, todos se vieron afectados y hoy, están necesitados (y obligados) a reinventarse. Las aerolíneas y los hoteles comenzaron a tantear y sondear nuevas estrategias que inviten a los turistas a descansar, pese al contexto dado.

Siendo una de las regiones turísticas más acudidas y presenciadas, el Caribe ya se puso en movimiento para revivir las tierras y volver a (por lo menos un poco) a lo que estaba acostumbrado. Así es como, los países de Centroamérica y República Dominicana empiezan a dar sus primeros pasos hacia una reapertura de la actividad turística de manera segura y con un plan de reactivación.

País por país

Por ejemplo, Guatemala elaboró guías de buenas prácticas para seis actividades turísticas que los hoteles, restaurantes, transporte turístico terrestre, guías de turistas y agencias de viajes podrán implementar para garantizar experiencias libres de Covid-19 para los viajeros.

Costa Rica, por su lado, reabrió los aeropuertos internacionales para vuelos desde países de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá y cuyos turistas deberán presentar una prueba negativa de coronavirus certificada al menos 48 horas antes de la salida.

En el caso de Honduras, el sector turístico inició capacitaciones sobre los protocolos de bioseguridad para pequeños y medianos hoteles. A su vez, sus primeras pruebas de reapertura se enfocaron en actividades al aire libre y con distanciamiento social.

Por su parte, siendo el primero en abrir sus puertas al turismo (el 1 de julio), República Dominicana incorporó nuevas propuestas hoteleras con fuertes protocolos de seguridad y protección involucrando a todos los sectores de la industria, siendo Punta Cana, la base de las iniciativas.

Un caso, es el del hotel Occidental Punta Cana, la nueva propuesta de Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, (2º cadena de España y la 31º más grande del mundo), que creó un programa denominado “We Care About You” que ofrece una serie de cuidados a los turistas.

Replicados en sus otros hoteles, la propuesta ofrece servicio de Telemedicina Gratuito, Higienización y desinfección con auditorías específicas y habituales; nuevos protocolos de alimentos y bebidas con el servicio gastronómico de sus 11 restaurantes y 10 bares reforzado con protocolos de distanciamiento y equipos de protección para todos los empleados y clientes; Adaptación de los programas de ocio y entretenimiento; entre otros.

Y por último, Panamá, cuyas autoridades presentaron un Plan Estratégico Post Covid-19 que incluye apoyo financiero, capacitación y estimulación de la demanda. A su vez, creó un Centro de Información al Viajero con información sobre la pandemia para preservar la higiene y la salud ante Covid-19 en el sector turístico.

Paso a paso, día a día, el Caribe vuelve a resurgir sus tierras que supieron ser, el paraíso elegido por los turistas.