El 21 de enero de 2026 se adoptó una decisión que se destaca claramente en el contexto de una práctica cada vez más rígida de la prisión preventiva en Argentina. El juez Gustavo Zapata resolvió disponer el traslado de Konstantin Rudnev a prisión domiciliaria, señalando el grave estado de salud del detenido como el factor determinante.

Desde el inicio mismo de la audiencia, el juez Zapata dejó en claro que las cuestiones de salud tenían carácter prioritario. Reiteradamente subrayó que el tribunal no podía ignorar las pruebas médicas presentadas y que la preservación de la vida y de la integridad física de la persona debía prevalecer sobre el formalismo procesal. De este modo, el juez demostró profesionalismo, independencia y una cualidad poco frecuente pero esencial en la práctica judicial: la compasión basada en el derecho.

Apoyo institucional a una medida humanitaria

La decisión del tribunal no fue aislada. El representante del Ministerio Público de la Defensa, actuando en el marco de la protección de los derechos de niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad, apoyó expresamente el otorgamiento de la prisión domiciliaria. Su postura fue clara y coherente: Konstantin Rudnev necesita atención médica adecuada, y su permanencia en un establecimiento penitenciario no cumple ninguna función protectoria ni persigue un fin preventivo legítimo.

Es importante señalar que no es la primera vez que este organismo adopta esta posición en el marco de la causa. En oportunidades anteriores ya había respaldado la prisión domiciliaria, manteniendo de manera constante un enfoque humanitario basado en la protección de la salud y el principio de proporcionalidad.

La posición del abogado de la presunta víctima

Igualmente significativa fue la postura asumida por el abogado de la llamada presunta víctima. Él también apoyó la prisión domiciliaria, confirmando que la prioridad debía ser el tratamiento médico.

Este solo hecho pone de manifiesto la fragilidad del planteo de la acusación. Elena Makarova, a quien la fiscalía afirma estar protegiendo, se encuentra actualmente en Rusia, a miles de kilómetros de distancia. Las afirmaciones según las cuales Konstantin Rudnev podría ejercer algún tipo de "influencia" sobre ella no son solo especulativas, sino abiertamente absurdas. Incluso la parte que la acusación presenta como "víctima" (la propia Elena Makarova ha rechazado en reiteradas ocasiones ese estatus y afirma no tener ningún reclamo contra Rudnev) no se opone a la prisión domiciliaria, lo que evidencia la distancia entre los argumentos del Ministerio Público Fiscal y la realidad de los hechos.

El completo derrumbe de los argumentos de la acusación

En un bloque lógico separado y claramente estructurado, el tribunal analizó las objeciones de la fiscalía, que siguieron un esquema ya conocido: supuesto riesgo de fuga, posible presión sobre la presunta víctima, un alegado rechazo del tratamiento médico y la afirmación de que la atención sanitaria en la cárcel sería "mejor".

La postura de la fiscalía, en particular del fiscal Gustavo Revora, presente en la audiencia, se destacó por una llamativa indiferencia frente a la vida y la salud de Konstantin.

Cada uno de estos argumentos se desmoronó al ser examinado. El abogado defensor Carlos Broitman declaró de manera pública y categórica que Konstantin Rudnev no tiene intención alguna de fugarse. Se considera inocente y está interesado en que la verdad se esclarezca dentro del proceso judicial. Una fuga contradiría directamente sus propios intereses.

Otro abogado de la defensa, Fabián Lekerman, señaló de inmediato que la fiscalía recurre de manera previsible a los mismos argumentos prefabricados en cada audiencia. Según explicó, sus planteos no cambian precisamente porque no están basados en hechos concretos.

Cabe recordar que, en el marco de esta causa, la fiscalía ha sido objeto de reiteradas críticas por parte de la comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos, presión sobre testigos y manipulación de pruebas.

Asimismo, intervienen en la causa Oscar Fernando Arrigo, Tomás Labal y Rodrigo Treviranus.

Manipulación en torno al supuesto "rechazo del tratamiento"

Uno de los aspectos más alarmantes que salieron a la luz durante la audiencia fue el tema del supuesto rechazo de la atención médica. Konstantin Rudnev no rechaza el tratamiento. Por el contrario, lo solicita de manera sistemática.

En el ámbito penitenciario, se le entregan regularmente formularios preimpresos en idioma español en los que consta que supuestamente "rechaza el tratamiento". En esos mismos formularios, todos los días, él escribe de su puño y letra: "Solicito medicamentos, medicación y atención médica". Estas anotaciones están hechas en ruso. Nunca son traducidas. La administración las ignora por completo y se apoya únicamente en el texto impreso en español, que no refleja la verdadera voluntad de Rudnev.

No cuenta con un intérprete. No entiende lo que se le dice, y nadie entiende lo que él escribe. Esto constituye una grave violación de sus derechos fundamentales y priva de toda credibilidad a cualquier afirmación sobre un supuesto "rechazo del tratamiento".

Testimonio del médico del establecimiento penitenciario

Bajo juramento, el médico de la cárcel confirmó la gravedad de la situación. La comunicación con Konstantin Rudnev se realiza a través de Google Translate. Rudnev no comprende las explicaciones del médico, y el médico no comprende las respuestas escritas de Rudnev.

Además, el profesional informó que Rudnev presenta serias dificultades para respirar y movilizarse, y que ha sufrido una pérdida de peso de aproximadamente 30 kilogramos, un indicador alarmante en cualquier contexto clínico.

Conclusiones médicas independientes

En la causa declararon tres fuentes médicas independientes. Por parte de la defensa se presentaron los dictámenes de dos médicos de reconocido prestigio:

Luis Ernesto Sarotto, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires.

Mariano Duarte, cardiólogo de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la Unidad de Hipertensión del mismo hospital.

Su autoridad profesional es incuestionable. Ambos destacaron que una pérdida de 30 kilogramos de peso constituye un síntoma crítico y potencialmente mortal. Las posibles causas incluyen enfermedades oncológicas, pólipos o procesos inflamatorios severos, todos los cuales requieren estudios diagnósticos urgentes y exhaustivos.

Tal como afirmó de manera contundente el doctor Sarotto:

"Aun si se dejara completamente de lado el hecho de que el señor Rudnev ya padece una enfermedad crónica potencialmente mortal como la fibrosis pulmonar, la pérdida drástica de peso por sí sola exige la realización inmediata de estudios médicos. Cualquier estudiante de medicina entiende que una disminución tan significativa del peso corporal requiere intervención médica urgente".

Conclusión y la apelación pendiente

A pesar de este consenso abrumador, la fiscalía anunció su intención de apelar la decisión. Este paso resulta particularmente inhumano, teniendo en cuenta que todos los expertos — incluidos aquellos convocados por la propia acusación — apoyaron la prisión domiciliaria y la necesidad de un examen médico de Konstantin Rudnev.

Como consecuencia, una persona gravemente enferma podría verse obligada a pasar algunos días más en una celda sin la atención médica adecuada. Esos días pueden resultar fatales para su salud.

Se espera que la apelación sea tratada en General Roca en los próximos días. La opinión pública y los observadores internacionales siguen atentamente el desarrollo del caso para verificar si se respetarán los estándares internacionales de derechos humanos.

Existe la esperanza de que los jueces de la instancia de apelación demuestren la misma humanidad e independencia que evidenció el juez Zapata. Los magistrados de General Roca gozan de la reputación de ser profesionales serios, capaces de evaluar con prudencia los riesgos médicos y de confirmar la necesidad de la prisión domiciliaria.

La pregunta final sigue siendo inevitable:

¿cuánto tiempo puede mantenerse detenida a una persona inocente?

La salud no puede ser utilizada como un instrumento de presión. La prisión domiciliaria —seguida del cierre de la causa y la liberación— es el único desenlace razonable y humanitario.