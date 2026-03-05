Tormentas fuertes en Catamarca: se vienen lluvias intensas, granizo y ráfagas de más de 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó durante la mañana de este jueves las alertas meteorológicas que afectan a amplias regiones del país, en un escenario climático que anticipa tormentas de variada intensidad y condiciones potencialmente adversas en varias provincias.

De acuerdo con el organismo nacional, para la tarde y la noche de este jueves rige una Alerta Amarilla por tormentas que alcanza a numerosas jurisdicciones del centro y norte del país. Las provincias comprendidas en esta advertencia son: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y Chaco.

Ante este panorama, el SMN recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del tiempo y seguir los reportes oficiales para conocer posibles actualizaciones del pronóstico.

Las zonas de Catamarca bajo advertencia

En el caso de Catamarca, la advertencia meteorológica abarca una amplia extensión del territorio provincial. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla comprende:

Todo el valle central

Localidades del Este

Localidades del Oeste

Zonas serranas

La presencia de tormentas en estas áreas podría generar fenómenos intensos durante la jornada, con precipitaciones concentradas en lapsos breves y otros eventos asociados a sistemas convectivos.

La advertencia busca alertar sobre condiciones que pueden provocar impactos en distintos puntos de la provincia, especialmente en aquellas regiones donde la intensidad de las tormentas podría aumentar de forma repentina.

Alerta Naranja

El informe meteorológico indica además que durante la madrugada del viernes el nivel de alerta ascenderá a naranja en algunos sectores de la región. En Catamarca, esta advertencia más intensa abarcará principalmente: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

El período de mayor intensidad del fenómeno está previsto entre las 00:00 y las 06:00 horas de mañana, franja horaria en la que se espera el desarrollo de tormentas con mayor potencial de impacto. Posteriormente, entre las 06:00 y las 12:00 del viernes, el sistema de alertas volverá al nivel Amarillo, lo que indica una disminución relativa del riesgo, aunque con posibilidad de que continúen registrándose tormentas.

Qué fenómenos se esperan

El SMN detalló las características previstas para cada categoría de advertencia meteorológica.

Alerta Amarilla

El área afectada podría experimentar tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad fuerte o incluso severa de manera puntual.

Entre los fenómenos asociados se incluyen granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera localizada.

Alerta Naranja

En el nivel naranja, el pronóstico indica tormentas fuertes, algunas potencialmente severas, con un mayor nivel de impacto meteorológico. Las condiciones previstas incluyen: lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados entre 50 y 90 milímetros, aunque el organismo advirtió que estos registros podrían ser excedidos en forma localizada.