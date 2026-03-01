Violento choque frontal en Ruta N° 1 deja un fallecido y varios heridos de gravedad

Un grave siniestro vial se registró este domingo por la noche sobre la Ruta N° 1, donde dos automóviles chocaron de frente en circunstancias que aún son materia de investigación. Según lo informado a La Unión, uno de los vehículos circulaba por el carril con sentido a Pirquitas y habría sido el que impactó contra el otro rodado, que transitaba en dirección hacia la ciudad Capital.

El choque frontal genera una escena de extrema gravedad y tensión, no solo por la violencia del impacto sino también por las consecuencias inmediatas para los ocupantes de ambos vehículos. La colisión dejó más de dos personas heridas, y de acuerdo con los primeros reportes, al menos dos de ellas se encontrarían en estado grave.

La magnitud del siniestro obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia y derivó en el corte total del tránsito en un tramo clave de la ruta provincial.

Foto exclusiva Diario La Unión

Heridos graves y maniobras de RCP en el lugar

La situación sanitaria en el lugar es crítica. Personal médico trabaja intensamente para asistir a los accidentados, realizando maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a algunas de las víctimas, lo que da cuenta de la gravedad del cuadro que presentan.

Hasta el momento, la información confirmada indica que hay varias personas heridas, de las cuales al menos dos son gravedad. Personal médico estuvo realizando RCP en el lugar del hecho.

La presencia de por lo menos tres ambulancias refleja la dimensión del operativo desplegado para brindar asistencia inmediata y trasladar a los heridos a centros de salud. La prioridad en estas primeras horas es estabilizar a los lesionados y garantizar su traslado en condiciones seguras.

Todas las unidades sanitarias ya se trasladan en clave roja al Hospital San Juan Bautista, todas con acompañamiento de la Policía motorizada.

Operativo de emergencia y corte total de la ruta

En el sitio del accidente trabaja personal de la Comisaría de San Antonio, junto con efectivos de la Guardia Urbana y equipos sanitarios. El despliegue coordinado busca no solo asistir a las víctimas sino también ordenar la circulación vehicular y preservar el área para las tareas correspondientes.

Como consecuencia directa del siniestro, la Ruta N° 1 se encuentra totalmente cortada en puntos estratégicos:

Intersección de calle Visitación Vega.

Altura de Payahuaico.

El corte responde a la necesidad de facilitar las tareas de rescate, permitir el ingreso y egreso de ambulancias y garantizar la seguridad tanto del personal interviniente como de los conductores que circulaban por la zona.

La interrupción del tránsito en ese tramo genera importantes demoras y obliga a desviar la circulación hacia vías alternativas, mientras continúan las labores de emergencia.

Un grave siniestro vial se registró sobre la Ruta N° 1, donde dos automóviles chocaron de frente en circunstancias que aún son materia de investigación. Según lo informado a La Unión, uno de los vehículos circulaba por el carril con sentido a Pirquitas y habría sido el que impactó contra el otro rodado, que transitaba en dirección hacia la ciudad Capital.

El choque frontal generó una escena de extrema gravedad y tensión, no solo por la violencia del impacto sino también por las consecuencias inmediatas para los ocupantes de ambos vehículos. La colisión dejó más de dos personas heridas, y de acuerdo con los primeros reportes, al menos dos de ellas se encontrarían en estado grave.

La magnitud del siniestro obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia y derivó en el corte total del tránsito en un tramo clave de la ruta provincial.

Heridos graves y maniobras de RCP en el lugar

La situación sanitaria en el lugar es crítica. Personal médico trabaja intensamente para asistir a los accidentados, realizando maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a algunas de las víctimas, lo que da cuenta de la gravedad del cuadro que presentan.

Hasta el momento, la información confirmada indica:

Más de dos personas heridas.

Al menos dos heridos de gravedad.

Personal médico realizando RCP en el lugar del hecho.

La presencia de por lo menos tres ambulancias refleja la dimensión del operativo desplegado para brindar asistencia inmediata y trasladar a los heridos a centros de salud. La prioridad en estas primeras horas es estabilizar a los lesionados y garantizar su traslado en condiciones seguras.

Operativo de emergencia y corte total de la ruta

En el sitio del accidente trabaja personal de la Comisaría de San Antonio, junto con efectivos de la Guardia Urbana y equipos sanitarios. El despliegue coordinado busca no solo asistir a las víctimas sino también ordenar la circulación vehicular y preservar el área para las tareas correspondientes.

Como consecuencia directa del siniestro, la Ruta N° 1 se encuentra totalmente cortada en puntos estratégicos:

Intersección de calle Visitación Vega.

Altura de Payahuaico.

El corte responde a la necesidad de facilitar las tareas de rescate, permitir el ingreso y egreso de ambulancias y garantizar la seguridad tanto del personal interviniente como de los conductores que circulaban por la zona.

La interrupción del tránsito en ese tramo genera importantes demoras y obliga a desviar la circulación hacia vías alternativas, mientras continúan las labores de emergencia.

Actualización

Según pudo saber La Unión a las 22:30 horas, el impacto se cobró la vida de un hombre, cuya identidad aún no fue difundida.

Noticia en desarrollo.