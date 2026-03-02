Caso Nahuel Gallo: Milei evalúa imputar a la AFA por "espionaje" y "traición a la Patria"

El Gobierno nacional se encuentra evaluando la posibilidad de presentar acciones judiciales contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajo la figura de posible "traición a la patria". Esta medida, que se analiza en ámbitos oficiales, surge a partir de las responsabilidades que el Ejecutivo le atribuye al organismo que preside Claudio "Chiqui" Tapia en las gestiones vinculadas con la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Gallo estuvo detenido durante más de 440 días en Venezuela antes de regresar a la Argentina este fin de semana, un hecho que generó inicialmente alivio y celebración por su liberación, pero que ahora se transformó en foco de controversia política y judicial. La acusación de "traición a la patria" —una figura penal de extrema gravedad— refleja el nivel de tensión entre el Gobierno y la dirigencia futbolística, así como las dudas oficiales sobre la manera en que se condujeron las gestiones en el exterior.

Fuentes oficiales informaron que la posibilidad de avanzar con medidas judiciales no se limita únicamente a este episodio, sino que se analiza en el marco de un contexto más amplio de cuestionamientos a la AFA, especialmente en relación con casos que advierten sobre presunta corrupción. Así, la gestión de Tapia y su entorno enfrenta múltiples frentes críticos que han redoblado la atención pública y la presión política.

La AFA como protagonista: ¿gestión diplomática o intromisión indebida?

La liberación de Nahuel Gallo tuvo como protagonista a la AFA, según diversas fuentes oficiales y declaraciones públicas de la propia entidad. La AFA participó en gestiones con autoridades venezolanas y, además, puso a disposición el avión que trasladó a Gallo de regreso a la Argentina. Este despliegue —inusual para una entidad deportiva— generó expectativas de una actuación humanitaria e institucional, pero también levantó interrogantes sobre el alcance y la legitimidad de su intervención.

En las horas previas al vuelo, Gallo fue fotografiado junto a Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Casares, secretario de Protocolo del organismo. Ambos estaban en Caracas en el marco de una agenda oficial con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Es relevante que a este viaje no pudo asistir Tapia en persona: la Justicia le negó la solicitud para viajar fuera del país en el marco de una investigación por la presunta evasión por más de $19.000 millones, otra causa que pesa sobre el presidente del organismo.

La propia AFA comunicó en sus redes que la delegación encabezada por Nakis recorrió las instalaciones junto al presidente de la FVF. En paralelo, trascendió que desde comienzos de 2025 la entidad argentina había entablado conversaciones con la federación venezolana por la situación de Gallo. Estos contactos previos muestran que el tema no fue una gestión aislada ni improvisada, sino parte de una serie de intercambios sostenidos entre asociaciones deportivas, aunque la naturaleza y la legitimidad de esos contactos es ahora objeto de debate y cuestionamiento.

Comunicados oficiales: reivindicación y agradecimientos

Tras confirmarse la noticia del regreso de Gallo, la AFA y su presidente Tapia emitieron un comunicado en el que se atribuyeron la liberación del argentino y expresaron su agradecimiento a las autoridades venezolanas. En el texto, que se difundió a través de los canales oficiales del organismo, se menciona:

"Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia", escribió Tapia, describiéndose como "comandante del fútbol argentino".

El comunicado continúa con un tono de reconocimiento institucional:

"Expresamos nuestro agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura."

Además, la AFA destacó la cooperación de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones.

Estas expresiones públicas, que buscan proyectar la actuación de la AFA como un gesto diplomático y humanitario, contrastan con la postura del Gobierno que ahora pondera llevar la discusión al terreno judicial. La discrepancia entre la narrativa oficial de la AFA y la evaluación crítica de sectores del Ejecutivo abre un capítulo de tensiones institucionales que promete desarrollarse en los próximos días, con posibles repercusiones políticas, legales y deportivas para los protagonistas.