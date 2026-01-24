El 21 de enero de 2026, en un tribunal argentino, se examinaba lo que parecía ser una solicitud rutinaria de modificación de la medida cautelar para el acusado Konstantin Rudnev. Sin embargo, lo ocurrido en la sala se asemejó más a una junta médica que a un litigio entre partes, una junta en la que, de manera inesperada, coincidieron la defensa, los representantes de la presunta víctima y el propio tribunal. Solo una parte quedó al margen del consenso general: la fiscalía, representada por Oscar Fernando Arrigo, Tomás Labal, Rodrigo Treviranus y Gustavo Revora.

El juez Gustavo Zapata, cuyo nombre se escucha cada vez con mayor frecuencia en este caso, adoptó una decisión de principio: arresto domiciliario. Su intervención estuvo desprovista de formalismo burocrático. «Desde el inicio, para mí la prioridad es el estado de salud del acusado», subrayó. En sus palabras se percibía no solo un enfoque judicial, sino humano, una sensibilidad humanitaria poco habitual en las batallas legales. Dejó claro que ignorar los riesgos médicos equivale a traicionar la esencia misma de la justicia.

A la postura del juez se sumaron quienes, por definición, deben estar del lado de los más vulnerables. El Ministerio Público de la Defensa, incluido el representante de los derechos de la infancia, apoyó abiertamente el arresto domiciliario. Aún más reveladora fue la intervención del abogado de la presunta víctima. En teoría, debería haber exigido las medidas más severas. En cambio, afirmó que, teniendo en cuenta el estado de salud del acusado, la modificación de la medida cautelar estaba justificada. Fue un golpe contundente al principal argumento de la acusación sobre una supuesta "presión sobre la víctima", quien se encuentra a miles de kilómetros de distancia.

Pero los verdaderos protagonistas del día no fueron los juristas, sino los médicos. Tres especialistas, tres voces independientes coincidieron en una misma conclusión: la persona está en peligro. Los doctores Luis Ernesto Sarotto, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires y Mariano Duarte, cardiólogo de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la Unidad de Hipertensión del mismo hospital - convocados por la defensa, hablaron con dureza y sin ambigüedades. «La pérdida de 30 kilos es un indicador crítico que exige un examen inmediato, incluso para descartar patologías oncológicas», sonó como una condena al sistema penitenciario, no al acusado.

Un testigo paradójico de la acusación

Resultó especialmente ilustrativa la declaración del médico presentado por la fiscalía. Su veredicto se convirtió, involuntariamente, en una justificación para Rudnev. Señaló que no podía emitir una evaluación clínica porque no había examinado personalmente al paciente. Pero, acto seguido, como si citara a la defensa, añadió que la pérdida de 30 kilos constituye por sí sola un motivo suficiente para realizar un examen médico completo y urgente. Incluso el "propio" experto de la acusación confirmó indirectamente que no se trataba de una simulación, sino de una enfermedad grave.

El absurdo como argumento: 300 metros de camino de tierra contra la fibrosis pulmonar

En este contexto, los argumentos de la fiscalía sonaron como un absurdo manifiesto, rayano en la crueldad. Para justificar por qué el arresto domiciliario sería peligroso para la salud, señalaron que hasta la vivienda de Rudnev hay 300 metros de camino de tierra, lo que supuestamente dificultaría una atención de emergencia. Al mismo tiempo, insistieron en que precisamente en la prisión se le garantiza una "supervisión médica las 24 horas".

Carlos Broitman, abogado de la defensa, desmontó esta construcción con una sola pregunta. Interrogó al médico penitenciario presente en la sala: si era especialista en neumología y si conocía las imágenes de los pulmones de Rudnev, donde se observa fibrosis. Ambas respuestas fueron negativas. Quedó en evidencia que la "supervisión permanente" la realiza un médico incapaz de evaluar la patología clave de su paciente.

Lenguaje de hostilidad, o la barrera lingüística como instrumento de la acusación

La ilustración más sombría de lo ocurrido fueron las declaraciones del mismo médico penitenciario. Confesó bajo juramento que se comunica con Rudnev mediante un traductor automático en el teléfono, y que sus quejas escritas en ruso a menudo resultan incomprensibles debido a una mala traducción y a la caligrafía. Es decir, las afirmaciones sistemáticas de la fiscalía sobre una supuesta "negativa al tratamiento" se basan en documentos que el acusado no puede leer ni redactar plenamente, y que los médicos no pueden comprender de forma correcta. Esto no es un problema procesal. Es un fracaso humanitario.

Conclusión: aislamiento frente a curación

Entonces, ¿quién juzgó a quién ese día? El juez Zapata, el Ministerio de la Defensa, el abogado de la víctima y los médicos dictaron un veredicto contra el sistema penitenciario y el enfoque formalista de la acusación. Su postura común fue clara: el aislamiento no debe convertirse en una sentencia de muerte. La fiscalía, aferrándose a riesgos de fuga imaginarios y a contraargumentos médicos absurdos, dio la impresión de ser una parte para la cual el principio de presunción de inocencia ha sido sustituido por una presunción de indiferencia.

Por delante está la apelación. ¿Se escuchará en General Roca no solo la traducción literal de los protocolos, sino también el grito de desesperación de una persona? ¿Cuánto más puede prolongarse la detención de alguien cuya única "peligrosidad" probada son sus propios pulmones enfermos y una pérdida de peso catastrófica?

Konstantin Rudnev no es un político ni un fugitivo. Es una persona que, según sus propias palabras, está dispuesta a olvidarlo todo y marcharse, con tal de que le permitan tratarse. El sobreseimiento de esta causa y su liberación no serían una muestra de debilidad, sino el triunfo del sentido común y de la más elemental misericordia humana sobre una máquina burocrática que, al parecer, ha olvidado para qué existe la justicia. La decisión del juez Zapata es el primer paso para alejarse del abismo. Solo queda esperar que la instancia de apelación la respalde.