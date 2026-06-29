Sospechas de corrupción: investigan una posible coima en el caso Rudnev

En la causa de Konstantin Rudnev — el disidente ruso detenido en abril de 2025 en Bariloche —, se está investigando una posible trama de corrupción.



Cabe recordar que en marzo de 2026, tras casi un año de investigación, salieron a la luz datos que hasta entonces se desconocían sobre otra de las implicadas en el expediente: Nadezhda Belyakova.



Se supo que esta mujer, que hasta ese momento venía pasando completamente desapercibida tanto para los investigadores como para la opinión pública, tuvo una participación directa en cada uno de los episodios que dieron origen a la causa penal.



De hecho, según la declaración de la propia supuesta "víctima" del caso, Elena Makarova, fue justamente Nadezhda Belyakova quien la trajo a la Argentina, estuvo presente en todas las entrevistas con los médicos y durante el parto, y además participó directamente en el intento de cambiar el apellido del bebé apenas nació.



Según pudo saber la prensa, en un principio fue Belyakova quien terminó detenida junto a otros siete sospechosos en la maternidad de Bariloche, a pedido del fiscal Fernando Arrigo, figurando como una de las principales imputadas.



Sin embargo, tras una semana de arresto, la situación dio un giro de 180 grados. Esos mismos episodios (el intento de falsificación de documentos públicos y la supuesta presión sobre la madre del recién nacido) fueron usados por los fiscales de Bariloche como argumento para detener a una persona totalmente distinta: Konstantin Rudnev, cuyos vínculos con esos hechos y con esas personas siguen siendo borrosos y no tienen ninguna prueba que los sostenga. Rudnev fue detenido en el aeropuerto de Bariloche el 28 marzo de 2025 junto con otros ciudadanos rusos.



En ese momento, la Justicia resolvió excarcelar a Nadezhda Belyakova — quien venía siendo la principal sospechosa — bajo promesa de no ausentarse y con la obligación de presentarse ante la comisaría o el juzgado. En contrapartida, a Konstantin Rudnev, quien jamás en su vida había visto a la supuesta "víctima", lo mandaron con prisión preventiva directa al penal de máxima seguridad de la ciudad de Rawson.



Este manejo tan llamativo de las cartas judiciales despertó las alarmas de los medios de comunicación y de investigadores independientes.

De acuerdo con la información aportada por una fuente cercana a la investigación, en el expediente existen las declaraciones confesionales de tres testigos y de la propia supuesta "víctima" que apuntan directamente contra Nadezhda Belyakova.



Sin embargo, estas pruebas habrían sido cajoneadas y ocultadas a propósito, presuntamente tras un pacto con la propia Nadezhda, lo que deja en evidencia la posible existencia de un arreglo espurio y una coima.