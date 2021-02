Antonio Prevedello terminó en lo más alto en Cruz del Eje

Final para la segunda fecha del fin de semana en Cruz del Eje, ciudad elegida por el Rally Argentino Directv para comenzar la temporada 2021, nada más, ni nada menos que con una fecha doble.

En la previa, tras el reconocimiento de caminos, pilotos y navegantes hicieron hincapié en que si bien la primera fecha, disputada el viernes, fue muy dura, la segunda, con todos tramos distintos, iba a tener un plus de dureza y dificultad. A lo mencionado tenemos que sumar la alta temperatura, que ya se hacía sentir a media mañana y que elevo el registro en los termómetros a 34°, en horas de la segunda etapa.

En la oportunidad estuvieron corriendo tres binomios que representan a nuestra Catamarca, tal es el caso de Antonio Prevedello junto a Vicente Andreatta que se quedaron con la 1ra posición dentro de la RC2N, además estuvo corriendo Augusto D'Agostini quien tras venir segundo peleando la carrera con el tucumano Gerónimo Padilla, sufrió la rotura de la dirección hidráulica faltando dos pruebas especiales terminando cuarto, “era una piedra, no se podía manejar, se puso muy dura la dirección y en estos caminos de montaña se hace muy difícil”, comentó Augusto terminada la carrera.

Además estuvo corriendo este fin de semana, Walter D'Agostini, quien terminó en la 6ta posición dentro de la RC3.

Prevedello luchó hasta el final

Antonio Prevedello - Vicente Andreatta se terminaron quedando con la segunda fecha. Una carrera que estaba siendo dominada hasta el anteúltimo P.E por el tucumano Tomás García Hamilton, donde el motor del Mitsubishi dijo basta y quedaron al margen de la prueba.

“es una pena lo que pe aso a Tomy”, dijo Antonio Prevedello al final de la carrera, “a mí no me gusta ganar así una carrera, pero así son los fierros, fue una carrera divertida, con Vicente (Andreatta) la paso muy bien, él es muy competitivo y eso me gusta, me lleva a fondo en todos lados y me exige, eso es bueno por que logramos los resultados buscados, sobre el final le dedico el triunfo a su hija Meliza a su nieta Abby y a Marcos”.

El chileno Jorge Martínez no dejó dudas

El triunfo fue inobjetable para la dupla chilena - argentina integrada por Jorge Martínez y Alberto Alvarez Nicholson. Teniendo en cuenta que era el regreso al Rally Argentino por parte del piloto trasandino luego de mucho tiempo, hay que agregarle un plus al mérito por esta victoria. Sin errores, llevaron al Skoda Fabia R5 al primer lugar de la clasificación, primero con una linda lucha con Alejandro Cancio - "Santi" García, hasta el abandono de este binomio, tras la rotura del motor del Skoda Fabia R5, en el primer tramo de la etapa final, durante la tarde del domingo. Desde ahí fue más tranquila la carrera para los ganadores que terminaron superando a los internacionales Juan Carlos Alonso y "Pupín" Monasterolo por 2m24s4 marcando el 1-2 para el flamante CBTech Rally by Skoda. Tercero, debutando con el VW Polo R4, completaron el podio Fernando Alvarez - José Díaz.

El triunfo fue inobjetable para la dupla chilena - argentina integrada por Jorge Martínez y Alberto Alvarez Nicholson. Teniendo en cuenta que era el regreso al Rally Argentino por parte del piloto trasandino luego de mucho tiempo, hay que agregarle un plus al mérito por esta victoria. Sin errores, llevaron al Skoda Fabia R5 al primer lugar de la clasificación, primero con una linda lucha con Alejandro Cancio - "Santi" García, hasta el abandono de este binomio, tras la rotura del motor del Skoda Fabia R5, en el primer tramo de la etapa final, durante la tarde del domingo. Desde ahí fue más tranquila la carrera para los ganadores que terminaron superando a los internacionales Juan Carlos Alonso y "Pupín" Monasterolo por 2m24s4 marcando el 1-2 para el flamante CBTech Rally by Skoda. Tercero, debutando con el VW Polo R4, completaron el podio Fernando Alvarez - José Díaz.