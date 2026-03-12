Conflicto docente en Catamarca: ¿Cuánto ofertó el Gobierno a los gremios?

En el marco de las políticas de recomposición salarial 2026, el Gobierno de la provincia de Catamarca propuso un incremento del salario mínimo docente garantizado, como parte de un plan que busca mejorar las condiciones laborales del sector educativo. La iniciativa contempla que el salario mínimo por cargo pase de $700.000 a $850.000, tomando como referencia el cargo testigo de un maestro de grado de escuela común, jornada simple de 25 horas semanales, así como su equivalente en otros niveles: 15 horas semanales en el nivel medio y 12 horas en el nivel superior.

En el caso de docentes con dos cargos, el salario mínimo acumulado alcanzaría $1.700.000, respetando el tope máximo establecido por la normativa. Esta medida busca asegurar un piso salarial digno, reforzando la estabilidad económica del personal docente y su poder adquisitivo frente a la inflación proyectada para 2026.

Actualización periódica según IPC

El segundo punto clave de la propuesta establece la aplicación de un incremento al índice docente y a la función jerárquica basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC durante todo el año.

En este sentido, el aumento correspondiente al primer bimestre (enero-febrero) se aplicará con la liquidación de marzo y se estima cercano al 6%. Este esquema de actualización bimestral ya ha demostrado su eficacia al permitir alcanzar acuerdos salariales con otros sectores de la Administración Pública provincial, como ATE, UPCN, Vialidad y ATSA, lo que refleja un compromiso del Ejecutivo por mantener la competitividad salarial y el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Comparación interprovincial

En comparación con otras jurisdicciones, la propuesta de Catamarca se ubica en una posición competitiva. Provincias como Mendoza, Salta y Jujuy acordaron incrementos del 10% para el primer semestre, aplicados mediante distintos esquemas de cuotas. Esto posiciona al salario docente catamarqueño en niveles acordes con estándares regionales, fortaleciendo la retención de personal calificado y la estabilidad del sistema educativo local.

Durante la paritaria 2025, el índice docente acumuló un aumento del 42,6%, superando la inflación del 32,4% del mismo período. En paralelo, el salario mínimo docente garantizado se incrementó en 65%, evidenciando un esfuerzo sostenido por parte del Gobierno para fortalecer el ingreso de los trabajadores de la educación y mejorar su calidad de vida.

Paritaria pedagógica y cobertura de cargos

En el ámbito de la paritaria pedagógica, se abordaron diversos temas relacionados con el funcionamiento del sistema educativo provincial. Destaca el proceso de concurso de supervisores promovido por la Intersindical, que derivó en la entrega de la Resolución ministerial correspondiente, poniendo en funciones a 56 de 75 supervisores concursados.

Para la cobertura de los cargos restantes, se realizará un segundo llamado, que será publicado el viernes 20 de marzo, dando inicio formal al procedimiento del segundo concurso. Esta medida busca asegurar la continuidad y la calidad en la supervisión educativa, garantizando que los cargos vacantes sean ocupados por personal calificado y capacitado.

Contexto financiero y administración responsable

La propuesta salarial se presenta en un escenario de fuerte caída de la recaudación tributaria nacional, con recursos de libre disponibilidad que registraron un descenso real del 8%, equivalente a $24.000 millones. Frente a este contexto, el Ejecutivo destacó que la cláusula de actualización bimestral representa un esfuerzo adicional para acompañar el poder adquisitivo de los salarios docentes, a pesar de las limitaciones presupuestarias.

En cuanto a la solicitud de elevar el salario básico a $1.300.000, las autoridades señalaron que esto implicaría un incremento del 132%, lo cual resulta financieramente inviable. Además, en Catamarca, todos los componentes del salario docente —exceptuando el ítem Transporte y Conectividad, que reemplazó al FONID— tienen carácter remunerativo, estando sujetos a aportes y contribuciones, con impacto directo en los haberes previsionales del personal jubilado.

Finalmente, se recordó que los días no trabajados serán descontados, en un contexto en el que muchos docentes continuaron asistiendo a las aulas y sosteniendo el normal desarrollo de las actividades escolares, demostrando compromiso y profesionalismo frente a las dificultades.